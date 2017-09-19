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Сирия сегодня: террористы наступают на севере Хамы, ИГИЛ контратакует в провинции Дейр эз-Зор
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    Сирия сегодня: террористы наступают на севере Хамы, ИГИЛ контратакует в провинции Дейр эз-Зор

    13:32  19 Сентября 2017
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    Террористы в Сирии

    Сирия, 19 сентября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ группировка — прим. ред.) перешли в наступление в северной части провинции Хама. После перехода подразделений САР на левый берег Евфрата, в административном центре провинции, отряды ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая группировка — прим. ред.) провели несколько контратак. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    «Нусра» атакует САР в провинции Хама

    Террористы запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра*» перешли в наступление в северной части провинции Хама. Об этом сообщают подконтрольные боевиками информационные агентства.

    Сообщается, что боевики террористического альянса собираются спланировать и организовать масштабное наступление на позиции правительственных войск в районе населенного пункта Маан, что в провинции Хама.

    Террористы атакуют силы САР в провинции Хама

    Кроме того, стало известно, что к радикалам «Ан-Нусры» уже присоединились члены военного формирования «Исламская партия Туркестана» (террористическая организация запрещена в РФ — прим. ФАН). Командование сирийской армии уже в курсе такого объединения и готовится к контратаке исламистов при активной поддержке союзных сил и ВКС РФ.

    Отчет об обстановке

    Российские представители комиссии по перемирию в Сирии заявили о четырех случаях нарушения «режима тишины» за сутки. Турецкое командование отчиталось о шести подобных случаях, значится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

    «Зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Латакия — один, Хама — два. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений в провинциях: Хама — два, Дамаск — два», — значится в сообщении.

    Военная полиция РФ в Сирии

    Стало известно, что большинство случаев беспорядочной стрельбы были зафиксированы в районах, подконтрольных боевикам группировок «Джабхат ан-Нусра» и ИГИЛ. Напомним, в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2235.

    Контратака ИГИЛ

    После переправки сирийской армии на левый берег реки Евфрат, в административном центре провинции Дейр эз-Зор, отряды ИГИЛ провели серию контратак, сообщает агентство новостей Al Masdar News.

    Так, террористы использовали как минимум три «джихад-мобиля». В результате нападения сирийская армия понесла потери в живой силе. При этом сообщается, что в настоящий момент инженерные части армии САР укрепляют занятые позиции и готовятся к новым атакам.

    террористы ИГИЛ предприняли контратаку в провинции Дейр эз-Зор

    Кроме того, продолжаются ожесточенные столкновения на острове Хавиджат Сакр, около половины которого уже перешло под контроль сил САА. Военные самолеты ВКС РФ проводят воздушные атаки позиций радикалов ИГ*, чтобы предотвратить бегство исламистов.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #сирия #террористы #дамаск #хама #вкс рф #боевики #дейр эз-зор #хомс #сар #атака
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