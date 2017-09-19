Миронов официально вступил в должность губернатора Ярославской области

В Избранное

Ярославль, 19 сентября. Дмитрий Миронов, одержавший победу на выборах губернатора Ярославской области, во вторник официально вступил в должность. Как стало известно, в концертно-зрелищном центре «Миллениум» состоялась торжественная церемония инаугурации.

Должностной знак и губернаторская печать были переданы Миронову из рук председателя Ярославской областной думы Михаила Боровицкого. Накануне удостоверение губернатора Миронову вручил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров, передает ТАСС.

Сегодня также официально вступил в должность победивший на выборах губернатора Кировской области Игорь Васильев. На церемонии инаугурации он произнес текст присяги.