Глава ЛНР заявил об ответственности Запада за теракт в Луганске

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Луганск, 19 сентября. По мнению лидера Луганской народной республики Игоря Плотницкого, ответственность за взрыв в центре Луганска лежит не только на Украине, но и на западных политиках, которые «накачивают оружием и деньгами киевский режим».

По словам главы ЛНР, подрыв памятника погибшим десантникам в людном месте, рядом с Луганским академическим украинским музыкально-драматическим театром, «только по счастливой случайности обошелся без человеческих жертв» и «доказывает, что бандеровские янычары являются врагами не только народа Донбасса, но и украинской культуры».

«Ответственность за этот теракт разделяют западные политики, которые, вместо того чтобы ввести санкции против киевского режима, развязавшего кровавую гражданскую войну — накачивают его деньгами и оружием», — объявил Плотницкий.

Напомним, вчера вечером в Луганске был подорван памятник погибшим десантникам. Памятник получил серьезные повреждения.