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Глава ЛНР заявил об ответственности Запада за теракт в Луганске
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    Глава ЛНР заявил об ответственности Запада за теракт в Луганске

    13:30  19 Сентября 2017
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    Глава ЛНР заявил об ответственности Запада за теракт в Луганске

    Луганск, 19 сентября. По мнению лидера Луганской народной республики Игоря Плотницкого, ответственность за взрыв в центре Луганска лежит не только на Украине, но и на западных политиках, которые «накачивают оружием и деньгами киевский режим».

    По словам главы ЛНР, подрыв памятника погибшим десантникам в людном месте, рядом с Луганским академическим украинским музыкально-драматическим театром, «только по счастливой случайности обошелся без человеческих жертв» и «доказывает, что бандеровские янычары являются врагами не только народа Донбасса, но и украинской культуры».

    «Ответственность за этот теракт разделяют западные политики, которые, вместо того чтобы ввести санкции против киевского режима, развязавшего кровавую гражданскую войну — накачивают его деньгами и оружием», — объявил Плотницкий.

    Напомним, вчера вечером в Луганске был подорван памятник погибшим десантникам. Памятник получил серьезные повреждения.

    Глава ЛНР заявил об ответственности Запада за теракт в Луганске

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    Автор: Валентин Меликов
    #плотницкий
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