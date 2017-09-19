Трамп по-прежнему верит в хорошие отношения с Путиным — экс-посол США

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Вашингтон, 19 сентября. Глава Белого дома Дональд Трамп все еще считает, что хорошие отношения с Российской Федерацией очень важны. Об этом во вторник заявил экс-посол США в России Томас Пикеринг.

По его словам, с нынешним российским послом в США Анатолием Антоновым он не знаком. Однако предупредил о вызовах, с которыми российскому послу придется столкнуться.

«Вызовы — поскольку мы живем в непредсказуемое время, и возможности — поскольку Трамп по-прежнему верит, что отношения между Вашингтоном и Москвой, а также личные отношения между ним и президентом Путиным очень важны», — подчеркнул Пикеринг.

Кроме того, он считает, что среди долгосрочных интересов и планов США — установление надежных и конструктивных отношений с Россией.