Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Лимонов ответил Макаревичу на слова об «уродливом» памятнике Калашникову
Общество
Лимонов ответил Макаревичу на слова об «уродливом» памятнике Калашникову
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лимонов ответил Макаревичу на слова об «уродливом» памятнике Калашникову

    13:09  19 Сентября 2017
    955

    Лимонов ответил Макаревичу на слова об «уродливом» памятнике Калашникову

    Москва, 19 сентября. Музыкант Андрей Макаревич раскритиковал новый памятник легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, назвав его «бездарной и уродливой скульптурой». Монумент открыли 19 сентября в центре Москвы. 

    Писатель Эдуард Лимонов отреагировал на заявление музыканта.По мнению публициста, мнение Макаревича просто не заслуживает внимания.

    «Андрей Макаревич, как бы его обозвать, ну что с него взять? Люди шоу-бизнеса, они, как правило, недалекие ребята, не надо на них ориентироваться», - заявил публицист в комментарии РЕН ТВ. Кроме того, он назвал Макаревича плохо образованным и «бредовым» человеком. 

    При этом Лимонов подчеркнул, что изобретатель самого надежного, смертоубийственного в мире оружия заслуживает памятника. «Я очень доволен и рад, что у нас был такой человек», — добавил он.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #памятник #москва #калашников #макаревич
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 420

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        25933

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19401

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7960

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6978
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        52
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        430
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        3930
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        8234