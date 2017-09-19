Лимонов ответил Макаревичу на слова об «уродливом» памятнике Калашникову

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Москва, 19 сентября. Музыкант Андрей Макаревич раскритиковал новый памятник легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, назвав его «бездарной и уродливой скульптурой». Монумент открыли 19 сентября в центре Москвы.

Писатель Эдуард Лимонов отреагировал на заявление музыканта.По мнению публициста, мнение Макаревича просто не заслуживает внимания.

«Андрей Макаревич, как бы его обозвать, ну что с него взять? Люди шоу-бизнеса, они, как правило, недалекие ребята, не надо на них ориентироваться», - заявил публицист в комментарии РЕН ТВ. Кроме того, он назвал Макаревича плохо образованным и «бредовым» человеком.

При этом Лимонов подчеркнул, что изобретатель самого надежного, смертоубийственного в мире оружия заслуживает памятника. «Я очень доволен и рад, что у нас был такой человек», — добавил он.