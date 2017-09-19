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Ирак начал операцию против ИГ на границе с Сирией
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    Ирак начал операцию против ИГ на границе с Сирией

    13:07  19 Сентября 2017
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    Ирак начал операцию против ИГ на границе с Сирией

    Багдад, 19 сентября. Премьер-министра Ирака Хайдар аль-Абади сообщил о начале наступательной операции против «Исламского государства»* в приграничной провинции Анбар.

    Главнокомандующий иракской армии аль-Абади заявил, что операция по освобождению провинции Анбар на границе с Сирией и города Ана от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) началась утром во вторник.

    Ранее иракские военные сообщили о поражении игиловцев в населенном пункте Акашат. Наступление на позиции исламистов ведется в городах Аль-Каим и Хавидже, которые являются крупными оплотами «Халифата».

    Ирак начал операцию против ИГ на границе с Сирией

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #иг #ирак #анбар #ана
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