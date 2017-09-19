Ирак начал операцию против ИГ на границе с Сирией

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Багдад, 19 сентября. Премьер-министра Ирака Хайдар аль-Абади сообщил о начале наступательной операции против «Исламского государства»* в приграничной провинции Анбар.

Главнокомандующий иракской армии аль-Абади заявил, что операция по освобождению провинции Анбар на границе с Сирией и города Ана от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) началась утром во вторник.

Ранее иракские военные сообщили о поражении игиловцев в населенном пункте Акашат. Наступление на позиции исламистов ведется в городах Аль-Каим и Хавидже, которые являются крупными оплотами «Халифата».

* Организация запрещена на территории РФ.