«Джавелины» не помогут: летальное оружие из США не изменит ситуацию в Донбассе

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19 сентября – День оружейника. В России вспоминают Михаила Тимофеевича Калашникова и поздравляют сотрудников отечественного ОПК. На Украине вспоминают сотрудников американского Сената и поздравляют Петра Алексеевича Порошенко.

Вот такие национальные особенности…

500 миллионов для Киева?

Сам президент Украины, живо перенимающий опыт своего американского коллеги по коммуникации с окружающим миром посредством соцсетей, во вторник украсил фейсбук очередным знаковым заявлением. Порошенко объявил, что Сенат США одобрил выделение 500 млн долларов и летального оружия для Украины.

Также во время выступления в военной академии США «Вест Пойнт» Порошенко сообщил, что американское вооружение сможет помочь освободить Донбасс и вернуть украинские территории. Ну и, под занавес, добавил: Украина создаст одну из сильнейших армий континента за три года.

Правда, при этом он почему-то не уточнил госпринадлежность данной армии, что дало повод многим военнослужащим ДНР/ЛНР гордо развернуть плечи. Впрочем, будем по умолчанию считать, что Петр Алексеевич подразумевал все же усиление украинской армии за счет американских поставок, а не оппонентов ВСУ за счет украинских трофеев.

Разберемся, что же имел в виду президент Украины, когда озвучивал свои «сентябрьские тезисы». Начнем с 500 миллионов и летального оружия.

Согласно ранее опубликованным данным, Сенат США в понедельник утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год в объеме 692 млрд долларов. При этом на военную помощь Украине отводилось 150 миллионов, что, по сравнению с прошлогодними 350 миллионами, смотрелось откровенно тускло.

Мало того, Сенат уточнил, что из этих самых 150 миллионов Украина сиюминутно может рассчитывать лишь на 75 млн. Передача же в распоряжение Киева остальной части суммы подразумевает отдельное разрешение Сената.

На фоне этих сведений заявление Порошенко выглядит либо серьезной дипломатической победой, либо… несерьезным бахвальством. Поскольку каких-либо подтверждений с американской стороны не поступало, то… То подождем делать окончательные выводы.

Не лишним будет напомнить, что 17 сентября Порошенко подписал указ об оборонном бюджете Украины на 2018 год. Согласно этому документу, оборонный бюджет Украины в 2018 году составит не менее 5% валового внутреннего продукта.

Если говорить о более конкретных цифрах, то всего на оборонные цели в 2018 году предполагается выделить не менее 165,37 млрд гривен (примерно 6,3 млрд долл.). Это более чем на миллиард долларов превышает оборонные расходы в нынешнем году, которые составили 136 млрд гривен (5,1 млрд долл.).

При этом, если обратиться к протоколу заседания СНБО, где, собственно, и было выдвинуто требование о расширении военного бюджета Украины на 2018 год, то можно понять, на решение каких задач Киев планирует потратить тот самый дополнительный миллиард баксов. Это реализация концепции обеспечения жесткого контрразведывательного режима, а также реализация концепции развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения в особый период.

Обратим внимание: деньги будут тратиться не на «Оплоты» и прочие «вундервафли», а на системную реорганизацию силовых структур. Для повышения обороноспособности Украины эти меры являются более приоритетными, чем принятие на вооружение ВСУ любого нового образца этого самого вооружения (за исключением, пожалуй, только ОМП).

Таким образом, если озвученный Порошенко факт касательно выделения в качестве военной помощи Украине 500 млн долларов соответствует действительности (что пока сомнительно), то, скорее всего, эти средства также пойдут на системные реорганизации силовых структур Украины, а не на закупку нового вооружения. Почему? Потому что оружия-то и техники, на самом деле, у Украины более чем хватает.

Прозрачный намек Москвы

Это данность. Военный потенциал украинской армии значительно превосходит военный потенциал Вооруженных сил ДНР и ЛНР. Но при этом значительно уступает военному потенциалу ВС РФ. И никакие американские субсидии, «Оплоты» и «Джавелины» этот баланс в ближайшем будущем изменить не способны.

Соответственно, у ДНР и ЛНР, несмотря на периодически звучащие с их стороны обещания «пойти на Киев», нет реальной возможности без помощи извне какое-то продолжительное время противостоять масштабному наступлению ВСУ. В свою очередь, в Киеве (да и в Вашингтоне) прекрасно понимают, что за спиной ДНР и ЛНР стоит Россия. И масштабное наступление ВСУ вполне способно побудить Москву к, говоря дипломатическим языком, соответствующим контринициативам.

Впрочем, массовые поставки американского вооружения Украине также могут обернуться для Киева (да и для Вашингтона) довольно болезненными последствиями. Вспомним, что заявил недавно президент России Владимир Путин: «Если американское оружие будет поступать в зону конфликта, будет трудно сказать, как будут поступать провозглашенные республики. Может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них». Намек, как нам кажется, более чем прозрачный.

Что из этого следует? То, что Украина, как и раньше, будет получать американскую помощь. Дипломатическую, политическую, финансовую. Разумеется, будут продолжаться и дозированные военные поставки в виде новых комплексов связи, РЛС, снайперских винтовок и т.п. И, кстати, будут продолжаться не только американские поставки. Та же Болгария, фигурирующая в сообщениях СМИ как едва ли не главный поставщик вооружений для «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещенная в РФ), с большим удовольствием продолжит отправлять Украине то, в чем ВСУ нуждается куда больше, чем в «Джавелинах»: танковые и гранатометные выстрелы, патроны и т.д.

Все это позволит ВСУ еще больше нарастить свое превосходство над вооруженными силами ДНР и ЛНР. Но сложившееся в Донбассе status quo это не изменит. Ведь Россия-то со своими ВС никуда не исчезнет.

Качественное изменение ситуации в Донбассе возможно только в условиях, когда Москва недвусмысленно отказывается от поддержки Донецка и Луганска. Иные варианты, включая американские военные поставки и даже появление на территории Украины постоянного контингента войск НАТО, баланс сил в регионе не изменят.

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Таким образом, слова Порошенко о том, что американский законопроект предусматривает поставки Киеву «летальных вооружений оборонного характера», как-то: «радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны», могут повлечь за собой в треугольнике Украина–ДНР/ЛНР–Россия изменения не стратегического, а, скажем так, косметического характера.

Никто не отменяет закон перехода количества в качество. Но для реализации оного применительно к качественному повышению боеспособности соединений ВСУ нужно куда больше, чем 500 млн долларов и «летальные вооружения оборонного характера».

Сильнейшая армия неизвестного континента

Что же до заявления Порошенко о том, что Украина создаст одну из сильнейших армий континента за три года… Возможно, президент «незалежной» в своем выступлении ориентировался на известную аксиому о том, что обещанного три года ждут. Возможно, на что-то иное. Но вот любопытный факт.

29 декабря 2014 года некто Порошенко заявил дословно следующее: «На сегодняшний день Украина создала одну из самых боеспособных армий на континенте. К нам уже ездят для заимствования опыта». 7 мая 2016-го года все тот же Порошенко уточнил: «Мы создали и построили одну из наиболее мощных и точно самую патриотичную армию на континенте». А 19 сентября 2017 года вдруг выясняется, что эту самую «одну из сильнейших армий континента» надо все еще создавать…

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Единственное логическое объяснение данного перформанса может заключаться в том, что в 2014–16 годах ВСУ стали одной из сильнейших и самых патриотичных армий не Европы, а какого-то иного континента. Например, Антарктиды. И, достигнув этого блестящего результата, наконец-то вступают в борьбу за первенство на просторах Европы.

Звучит это все, конечно, достаточно смешно. Но не следует забывать, что за парадоксальными спичами президента Украины стоят вполне конкретные интересы американских и европейских элит, не говоря уж об украинской «партии войны». Интересы, которые продолжают подталкивать Киев к новым попыткам силового решения конфликта в Донбассе.

* Организация запрещена на территории РФ.