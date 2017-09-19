Сирия, КНДР и миротворцы в Донбассе — эксперт о ключевых пунктах беседы Лаврова и Тиллерсона

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию на сессии Генассамблеи ООН, во вторник, 19 сентября, встречается со своими американским и британским коллегами Рексом Тиллерсоном и Борисом Джонсоном. Также в его планах еще ряд двусторонний встреч с первыми лицами и главами МИД.

Политолог, независимый аналитик, советник президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 гг Сергей Станкевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей проанализировал главные темы предстоящих переговоров.

«Наиболее понятна повестка дня, которую обсуждают на целой серии встреч Лавров и Тиллерсон. Есть несколько горящих тем, предполагающий взаимодействие двух глав МИД. Во-первых, это Северная Корея, где практически исчерпан арсенал средств невооруженного давления — это различного вида санкции и ограничения. Остались незадействованными только две меры: полное эмбарго и полный запрет на экспорт рабочей силы из КНДР с отзывом тех, кто уже работает за рубежом. Эти две очень болезненные меры, особенно нефтяное эмбарго, но это последние невоенные средства. Фактически США уже предлагали прибегнуть к ним, когда обсуждалась последняя резолюция Совбеза ООН, но именно Россия и Китай воспрепятствовали», — комментирует для ФАН Сергей Станкевич.

США, уверен политолог, после очередного пуска Пхеньяном ракеты, будут продавливать, чтобы и эти инструменты использовались. Кроме того, отмечает собеседник ФАН, в Вашингтоне поменялась риторика. Если раньше там говорили, что военного решения проблемы Северной Кореи не существует, то сейчас оно не только допускается, но и разработан конкретный вариант.

«Все это необходимо обсуждать с Россией, чтобы не сделать катастрофический сюрприз. Во-вторых, это Сирия. Там завершается борьба за ключевой стратегический пункт Дейр эз-Зор. Сирийские войска заняли основную правобережную часть города. США, чтобы не допустить полного контроля Дамаска над Дейр эз-Зором, тут же направили туда подконтрольные им подразделения, которые вошли в несколько районов на левом берегу Евфрата, и пытаются дальше продвинуться на юг, чтобы перекрыть дорогу, соединяющую с Ираком, — говорит Станкевич. — Дальнейшее продвижение подконтрольных США курдско-арабских подразделений уже чревато конфликтом с официальным Дамаском и с Москвой. США не могут с этим не считаться, поэтому необходимо выстраивать диалог. В-третьих, тема миротворцев ООН в Донбассе не сходит с повестки дня. Россия внесла свой вариант резолюции, но он не рассматривается, поскольку Штаты отложили его в сторону. США собираются, видимо совместно с Украиной, вносить свой вариант. Перед этим, чтобы избежать принципиальных противоречий, есть смысл поговорить заранее с Россией».

Что касается Бориса Джонсона, то, по мнению независимого аналитика, в большей степени эта встреча станет обменом мнениями.

«Нужно знать, что человек думает и какие у него планы, — отмечает эксперт. — Кроме того, нужен голос Великобритании в Совете Безопасности, причем и по КНДР, и по миротворцам на Украине. Намерения Великобритании тоже важны, даже несмотря на то, что в нынешних реалиях Лондон — младший партнер Вашингтона, нежели равный игрок на политической арене».

Кроме Рекса Тиллерсона и Бориса Джонсона, глава МИД России сегодня встречается с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, президентом Палестины Махмудом Аббасом, главой Сербии Александром Вучичем, а также министрами иностранных дел Венгрии, Боливии и Сомали Петером Сиярто, Фернандо Уанакуни и Хассаном Али Хайре.