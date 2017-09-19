Новости ДНР и ЛНР: Порошенко обещает «освободить» Донбасс, американский «грант» для Киева

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Новороссия, 19 сентября. Сенат США принял решение выделить Украине 500 миллионов долларов на закупку летального вооружения. Порошенко обещает «освободить» Донбасс. В ДНР заявляют о саботаже минских соглашений. Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

Американский «грант»

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Сенат США готов выделить его стране 500 миллионов долларов на закупку летального вооружения и другие оборонные нужды. Порошенко отметил, что подобные меры были одобрены американскими парламентариями при утверждении законопроекта о военном бюджете США на 2018 год.

Пока еще до конца не понятно, увидит ли Украина эти деньги. После того как с ним закончили конгрессмены, законопроект о военном бюджете США еще должен подписать президент США. Тем не менее это не мешает Порошенко бить в литавры и праздновать победу уже сейчас.

«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства», — пишет он на своей странице в Facebook.

В Донбассе считают, что американский военный «грант», выделенный Украине, лишь еще больше осложнит переговорный процесс в Минске и отдалит мирное завершение конфликта.

«Саботаж выполнения минских соглашений, затягивание переговорного процесса, провокационные обстрелы территории республик, отказ от мирных инициатив Владимира Путина, а теперь и выделение Украине средств на вооружение. Отнюдь, это не может свидетельствовать желанию политическим способом разрешить конфликт в Донбассе», — заявил в связи с этим спикер Народного совета ДНР Денис Пушилин.

«Освобождение» Донбасса

Поделившись своей радостью в соцсетях, Порошенко отправился с визитом в американскую военную академию West Point в Нью-Йорке. Там в ходе своего выступления он заявил, что американское летальное оружие поможет Украине «освободить» Донбасс.

По мнению российского сенатора, первого зампреда комитета СФ РФ по международным делам Владимира Джабарова, обещание военных дотаций из США вновь пробудило в Порошенко воинственность.

«То есть когда весь мир говорит, что надо думать о безопасности, Порошенко говорит о боевых действиях. Против кого он собирается его применять — понятно: против, во-первых, собственного народа на юго-востоке Украины, а во-вторых, он явно имеет в виду Россию, которую он обвиняет во всех грехах. Думаю, что это очень опасное решение и самого американского Сената, и Порошенко», — отметил Джабаров в комментарии для RT.

Выделение Украине 500 миллионов долларов на закупку летальных систем вооружения указывает на то, что США хотят, чтобы война в Донбассе продолжалась, считает депутат Госдумы РФ, первый зампред комитета по обороне Андрей Красов.

«Что касается выделения помощи со стороны американцев, то США, наверное, выгодно, чтобы конфликт в Донбассе и дальше полыхал и дальше продолжалось кровопролитие на украинской земле», — заявил он.

Бесконечно малая величина

Некоторые, впрочем, считают последний американский «грант» не столько реальной военной помощью, сколько ее имитацией. Такой точки зрения придерживается, к примеру, директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов.