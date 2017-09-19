Видео попадания ракеты в автомобиль снято не на учениях «Запад-2017» — Минобороны
Москва, 19 сентября. Появившаяся в Интернете видеозапись, на которой выпущенная боевым вертолетом ракета попадает в автомобиль, не было снято на учениях «Запад-2017», объявили в пресс-службе Западного военного округа Минобороны РФ. В военном ведомстве подчеркнули, что в тот раз также никто не пострадал.
Как сообщили военные, на выложенных в социальных сетях кадрах зафиксирован случай, который произошел в другой период времени - в ходе летно-тактического учения вертолеты армейской авиации отрабатывали поражение наземных целей и система наведения совершила ошибочный захват цели. Ударом ракеты получил повреждения грузовик, люди не пострадали.
«Восемнадцатого сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий учений «Запад-2017» никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было, — подчеркнули в пресс-службе ЗВО. — Все сообщения в социальных сетях о «залпах по толпе журналистов», «большом количестве тяжелораненых» — намеренная провокация или чья-то персональная глупость».