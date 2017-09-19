Видео попадания ракеты в автомобиль снято не на учениях «Запад-2017» — Минобороны

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Москва, 19 сентября. Появившаяся в Интернете видеозапись, на которой выпущенная боевым вертолетом ракета попадает в автомобиль, не было снято на учениях «Запад-2017», объявили в пресс-службе Западного военного округа Минобороны РФ. В военном ведомстве подчеркнули, что в тот раз также никто не пострадал.

Как сообщили военные, на выложенных в социальных сетях кадрах зафиксирован случай, который произошел в другой период времени - в ходе летно-тактического учения вертолеты армейской авиации отрабатывали поражение наземных целей и система наведения совершила ошибочный захват цели. Ударом ракеты получил повреждения грузовик, люди не пострадали.