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Общество
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Россия
Видео попадания ракеты в автомобиль снято не на учениях «Запад-2017» — Минобороны
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    Видео попадания ракеты в автомобиль снято не на учениях «Запад-2017» — Минобороны

    12:56  19 Сентября 2017  /обновлено: 13:05  19 Сентября 2017
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    Видео попадания ракеты в автомобиль снято не на учениях «Запад-2017» — Минобороны

    Москва, 19 сентября. Появившаяся в Интернете видеозапись, на которой выпущенная боевым вертолетом ракета попадает в автомобиль, не было снято на учениях «Запад-2017», объявили в пресс-службе Западного военного округа Минобороны РФ. В военном ведомстве подчеркнули, что в тот раз также никто не пострадал.

    Как сообщили военные, на выложенных в социальных сетях кадрах зафиксирован случай, который произошел в другой период времени - в ходе летно-тактического учения вертолеты армейской авиации отрабатывали поражение наземных целей и система наведения совершила ошибочный захват цели. Ударом ракеты получил повреждения грузовик, люди не пострадали.

    Видео попадания ракеты в автомобиль снято не на учениях «Запад-2017» — Минобороны

    «Восемнадцатого сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий учений «Запад-2017» никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было, — подчеркнули в пресс-службе ЗВО. — Все сообщения в социальных сетях о «залпах по толпе журналистов», «большом количестве тяжелораненых» — намеренная провокация или чья-то персональная глупость».

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    Автор: Валентин Меликов
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