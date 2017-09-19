Дестабилизация Одессы: как связано нападение на «антимайдановца» с битвой за город

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Неизвестные совершили нападение на одного из сторонников «антимайдана», который был оправдан по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом сообщает одесское интернет-издание «Таймер», ссылаясь на информацию полиции. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Нападение на «второмайца»

«Один из фигурантов «дела 2 мая» подвергся нападению неизвестных. Произошло это в Овидиополе. Мужчине пробили голову. Он госпитализирован», — пишет издание.

Сообщается, что пострадавшим является Евгений Грищук. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

По словам главы областного управления Нацполиции Руслана Форостяка, сообщение поступило от адвоката одного из участников процесса. «На его подзащитного напали неизвестные на заправке БРСМ, на выезде из города Черноморск, и нанесли ему телесные повреждения, предварительно закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы ребер», — добавил Форостяк.

Напомним, по делу о событиях на Греческой площади проходили 19 обвиняемых. В ходе столкновения сторонников «Антимайдана» с радикалами Евромайдана и футбольными «ультрас» тогда погибли шесть человек.

В понедельник, 18 сентября, суд признал сторонников «Антимайдана» невиновными. Судья констатировал, что «следствие по делу было предвзятым». Он указал на отсутствие каких-либо доказательств, которые подтверждают позицию обвинения.

«Вброс» об избиении

В то же время главный редактор одесского интернет-издания «Таймер» Юрий Ткачев утверждает, что сообщение о нападении на освобожденного из-под стражи второмайца является фейком. Он отметил, что этот «вброс» был сделан сознательно, чтобы оправдать посадки освобожденных. «Мол, им за решеткой безопаснее», — добавил Ткачев.

«По предварительной информации, все трое освобожденных живы и здоровы. То, что информацию о нападении подтверждают в полиции, лишь усугубляет», — пишет Юрий Ткачев на своей официальной странице в Facebook.

Попытка дестабилизация Одессы

Бывший депутат Одесского областного совета Алексей Албу, один из выживших в Доме профсоюзов 2 мая, в беседе с корреспондентом ФАН также выразил уверенность, что нападение на Грищука — фейк. По его мнению, вчерашнее решение по «куликовцам» связано с возможной дестабилизацией ситуации в Одессе 20 сентября.

«16 сентября в Одессе произошла страшная трагедия — сгорел детский лагерь «Виктория». В результате пожара погибли трое деток. Есть много мнений о том, кто виноват в трагедии — руководство лагеря или местные власти. Есть много мнений о причинах пожара — из-за неисправной электропроводки или поджога. Но некоторые политические силы решили воспользоваться данным случаем для обвинений мэра города и немедленно потребовали его отставки. В этот же день на Думской площади силами националистов были организованы беспорядки, у мэрии пытались установить протестный палаточный городок», — добавил Алексей Албу.

По его мнению, ситуация в Одессе стала накаляться. Шансом отставки мэра решили воспользоваться его давние конкуренты, запланировавшие на 20 сентября массовую акцию протеста под стенами мэрии. Огромные средства были затрачены на проведение кампании по мобилизации противников мэра Одессы. По всему городу идет расклейка листовок и плакатов с призывами к сопротивлению. Албу подчеркнул, что 20 сентября могут произойти события, которые реально дестабилизируют ситуацию в городе, а соответственно и в стране.