Путин встретится с представителями бизнес-кругов России в ближайшее время — Песков

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Москва, 19 сентября. Президент России Владимир Путин поддерживает регулярный контакт с представителями бизнеса, очередная встреча с предпринимательскими кругами планируется на ближайшую перспективу, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства Владимир Путин регулярно контактирует с «капитанами российского бизнеса» и деловыми ассоциациями, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в ближайшей перспективе планируются контакты с бизнес-кругами, подробности о встречах будут озвучены позднее.

Таким образом Песков ответил на вопрос о том, планируется ли встреча Путина и бизнеса 21 сентября. Спикер Кремля добавил, что необходимо обсудить условия работы для отечественного бизнеса, проблемы в целом, а также сложности в контексте международной обстановки.