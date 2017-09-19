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Путин встретится с представителями бизнес-кругов России в ближайшее время — Песков
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    Путин встретится с представителями бизнес-кругов России в ближайшее время — Песков

    12:59  19 Сентября 2017
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    Путин встретится с представителями бизнес-кругов России в ближайшее время — Песков

    Москва, 19 сентября. Президент России Владимир Путин поддерживает регулярный контакт с представителями бизнеса, очередная встреча с предпринимательскими кругами планируется на ближайшую перспективу, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. 

    Глава государства Владимир Путин регулярно контактирует с «капитанами российского бизнеса» и деловыми ассоциациями, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в ближайшей перспективе планируются контакты с бизнес-кругами, подробности о встречах будут озвучены позднее.

    Таким образом Песков ответил на вопрос о том, планируется ли встреча Путина и бизнеса 21 сентября. Спикер Кремля добавил, что необходимо обсудить условия работы для отечественного бизнеса, проблемы в целом, а также сложности в контексте международной обстановки.

    «Им, конечно, интересны оценки динамики, которая сейчас прослеживается в нашей экономике, им важно это услышать от первоисточника подтверждение тех пока скромных, но позитивных тенденций в экономике», — пояснил пресс-секретарь главы государства. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #песков
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