Россия и Азербайджан: Михаил Забелин – о болевых точках, языках дружбы и влиянии Крыма. ФАН-ТВ

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Сегодня, когда отношения между Россией и рядом западных стран проходят испытания на прочность, российско-азербайджанский союз продолжает интенсивно укрепляться. Эксперты отмечают, что позиции двух стран совпадают по большинству ключевых вопросов. Во многом это связано с развитием политики мультикультурализма в Азербайджане (по официальным данным, там проживает более 120 тысяч русского населения, и популярность изучения русского языка растет год от года), а также с ростом авторитета страны на международной арене и повышением уровня доверия между главами двух государств. О том, чьим интересам сегодня отвечает сближение Москвы и Баку, каких решений ждет Азербайджан от России по самым актуальным вопросам внешней и внутренней политики, корреспонденту ФАН-ТВ рассказал глава Русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса* Михаил Забелин.

– В апреле страны отметили 25-летие совместной дипломатии. В этом году много говорилось о том, что взаимоотношения России и Азербайджана интенсивно развиваются в последние годы. Первый вопрос – с чем вы это связываете, и второй – какие проблемы и недопонимания остались?

– Если коротко сказать, это связано с желанием двух народов жить в дружбе, согласии, взаимопонимании, общаться. Народ Азербайджана всегда имел тягу к русской культуре, русскому языку, вообще к России. Вы, наверное, заметили, что большое число азербайджанцев выехали в Россию на заработки. Это связано еще и с тем, что они знают русский язык, знают менталитет русского народа, они фактически обладают теми же навыками, которые были определены еще в советское время, когда мы жили в одной стране. В отличие от многих других государств, которые попирают русский язык, не обращают внимания или по боку ставят русскую культуру и не дают ей развиваться (я имею в виду некоторые государства, которые окружают Россию). Меня всегда это удивляло, и вот самое главное, что в Азербайджане – высокая степень мультикультурализма этого народа. Только в вузах республики более 17 тысяч студентов обучаются на факультетах с русским языком обучения. У нас выросло количество школ, количество классов в средних школах, которые обучаются на русском языке. Это – залог стабильности Республики.

В принципе, практически все острые углы, которые существовали между Азербайджаном и Россией, мы – путем переговоров, дипломатии – решили. Но у нас, безусловно, есть одна большая проблема – это Нагорный Карабах. Эта проблема существует. Многие в Азербайджане считают, что, если бы Россия захотела решить этот вопрос, то она бы решила. Правда, Россия, руководство России однозначно сделали заявление, что они поддерживают территориальную целостность Азербайджана, но уже не один десяток лет длится этот конфликт, и никак не можем мы доказать правоту азербайджанской стороны в вопросе этого конфликта, потому что он не носит никакой ни этнический, ни национальный характер. Этот конфликт возник еще в годы советской власти. И тогда, безусловно, прежнее руководство в лице Горбачева, которое мы, в общем-то, всегда осуждали, не приняло действенных мер, чтобы прекратить этот конфликт.

Поэтому, конечно, это нас очень беспокоит. Это беспокоит и русских, да и все национальности, которые там проживают. Урегулирование карабахского конфликта… Не только я, но и все мои соплеменники считают, что нужно потребовать исполнить резолюцию Совета Безопасности ООН, четыре резолюции, которые были еще в 90-х годах, в 1992 году были приняты. Вот надо заставить Армению выполнить эти условия. Нас удивляет позиция не России, а США. Если Армения захватила часть территории Азербайджана, кроме Нагорного Карабаха и еще восьми районов, то, в таком случае, почему США не накладывают определенные санкции на Армению, как на страну-агрессора, а накладывают на Россию?

– Как вы отвечаете себе на этот вопрос?

– Я считаю, что США всегда видели в России очень достойного и сильного конкурента, и для того, чтобы ослабить позиции России, они взяли вот эту тему Украины. И поэтому, благодаря тому, что Крым вернулся в Россию, благодаря тому, что Донбасс стал отстаивать свои позиции – по языку, культуре и так далее, по своим связям с Россией, – используя это, они пытаются фактически ослабить Российскую Федерацию.

– Михаил Юрьевич, одна из болевых точек в отношениях Москвы и Баку – это ликвидация Всероссийского Азербайджанского Конгресса. На ваш взгляд, это случилось исключительно из-за нарушений законодательства РФ, здесь не было политических причин?

– Нет, я не думаю, что здесь были политические причины. Я верю в то, что, после того, когда было переизбрано руководство, оно упустило момент перерегистрации, не предоставило вовремя документы, хотя этот процесс длился, наверное, уже месяцев восемь – избрание нового руководства. Поэтому я считаю, что здесь упущение самого Конгресса, слабость его организационная. Мы надеемся, что… Мы отдали, кстати, письмо в Министерство Юстиции, в другие органы – обращение от имени Русской общины. И мы надеемся, что все-таки этот вопрос решится положительно, и Всероссийский Азербайджанский Конгресс продолжит свою работу.

– В Таможенный Союз Евразийского экономического содружества, как мы знаем, входит пять стран, и в их числе нет Азербайджана. Каковы перспективы вступления? Я так понимаю, что одна из главных проблем – это членство Армении?

– Не только членство Армении. Вот мы вошли в СНГ, мы являемся членом СНГ. В уставе Совета Содружества независимых государств есть четкое определение, что он решает проблемы внутри своих стран, входящих в этот Совет, содружество. Проблемы территориальной целостности. Что сделало Содружество независимых государств в урегулировании этого конфликта? Как-то все страны обратились там к Армении, протестовали, выразили свое, такое серьезное, отношение? Нет. Поэтому я не знаю, а что даст нам вхождение в Евразийский экономический союз. Я вам скажу другое: да, Армения там присутствует, в Таможенном и так далее, и другие моменты есть, но все равно этот вопрос у нас стоит на повестке дня, мы думаем о нем. Пока примеряемся. Я думаю, может быть, придет то время, когда мы вступим.

– Как-то повлиял российско-украинский конфликт на взаимоотношения России и Азербайджана?

– Нет. Я вам скажу, что, конечно, официально Азербайджан не мог признать Крым российским. Официально. Но в душе, общаясь с нашими парламентариями и так далее, мы всегда заявляем, что, если Россия имеет право вернуть в свое лоно свою историческую территорию Крым, то и Азербайджан имеет право свою историческую территорию Карабах вернуть в свое лоно. Крым – мы же понимаем, и в Азербайджане это понимают, всегда был российским. Что если кому-то вдруг кому-то взбрело в голову по каким-то причинам взять, оторвать от России кусок территории, передать Украине… И сейчас Украина вдруг говорит, что Россия у них оттяпала ее территорию… Ну, это глупости. Всю жизнь, сколько я себя помню, и по историческим сведениям, Крым всегда принадлежал России. И кроме всего прочего, провели референдум. А Армения-то никакой референдум в Карабахе не провела. Армения выгнала всех азербайджанцев из Нагорного Карабаха, кто протестовал, и потом вдруг заявляет: «Ну, давайте мы проведем референдум». Вы меня извините! И потом, для чего нужно было это все делать Армении? Для чего нужно было Карабах вот так взбудоражить, людей и так далее? Я понимаю, что это было связано, конечно, с тем, чтобы прийти кому-то к власти, наложить руку на финансы какие-то, и так далее… Но все равно, Карабах очень сильно потерял! Мы бы провели, допустим, газопровод, нефтепровод через территорию Армении, мы бы сейчас влили крупные финансы в Нагорный Карабах... И всю жизнь азербайджанцы и армяне жили в мире, сколько смешанных браков! Это все трагедия. Поэтому, конечно, мы переживаем за это, но, вместе с тем, пытаемся все-таки решить вопрос мирным путем.

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