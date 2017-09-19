Ракка: курды уничтожили около 50 боевиков ИГИЛ в окрестностях города

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Ракка, 19 сентября. Во время боевых действий в окрестностях Ракки ликвидировано 49 террористов «Исламского государства»*.

Пресс-службы конклава «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщила об успешной операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), проведенной курдами из «Отрядов народной самообороны» (YPG). В ходе столкновений в окрестностях сирийской Ракки уничтожено 49 игиловцев.

Курды также понесли потери, джихадистам удалось убить трех ополченцев, отмечается в сообщении. Курды захватили 21 автомат Калашникова и около 50 гранатометов РПГ-7.

* Организация запрещена на территории РФ.