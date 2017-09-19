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Общество
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Россия
Минобороны опровергло сообщения СМИ о «залпе по журналистам» в ходе «Запада-2017»
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    Минобороны опровергло сообщения СМИ о «залпе по журналистам» в ходе «Запада-2017»

    12:46  19 Сентября 2017  /обновлено: 12:55  19 Сентября 2017
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    Минобороны опровергло сообщения СМИ о «залпе по журналистам» в ходе «Запада-2017»

    Санкт-Петербург, 19 сентября. Минобороны РФ опровергло распространенные в соцсетях сообщения о «залпе по толпе журналистов» в ходе военных учений «Запад-2017» на полигоне в Ленобласти. Никаких происшествий с авиацией в ходе розыгрыша эпизода практических действий на учениях не было, заявили в пресс-службе Западного военного округа.

    Военные особо подчеркнули, что все сообщения в социальных сетях о «залпах по толпе журналистов», «большом количестве тяжелораненых» являются «намеренной провокацией или чьей-то персональной глупостью».

    В ЗВО также уточнили, в результате ошибочного захвата цели системой наведения одного из вертолетов повреждения получил только один из грузовых автомобилей без людей. 

     

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    Автор: Алексей Громов
    #минобороны рф #ленобласть #запад-2017 #полигон #залп
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