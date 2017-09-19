Минобороны опровергло сообщения СМИ о «залпе по журналистам» в ходе «Запада-2017»

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Санкт-Петербург, 19 сентября. Минобороны РФ опровергло распространенные в соцсетях сообщения о «залпе по толпе журналистов» в ходе военных учений «Запад-2017» на полигоне в Ленобласти. Никаких происшествий с авиацией в ходе розыгрыша эпизода практических действий на учениях не было, заявили в пресс-службе Западного военного округа.

Военные особо подчеркнули, что все сообщения в социальных сетях о «залпах по толпе журналистов», «большом количестве тяжелораненых» являются «намеренной провокацией или чьей-то персональной глупостью».

В ЗВО также уточнили, в результате ошибочного захвата цели системой наведения одного из вертолетов повреждения получил только один из грузовых автомобилей без людей.