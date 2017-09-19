Эксперт рассказал, как на россиянах скажется отмена внутрисетевого роуминга

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Все операторы «большой четверки» направили в ФАС предложения по отмене внутрисетевого роуминга, сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. В итоге люди будут платить больше за связь, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«До 15 сентября операторы направили нам предложения по изменению тарифных планов (в рамках отмены внутрисетевого роуминга — прим. ред.), дальше еще два срока с ежемесячной отсечкой — 15 октября, 15 ноября», — подчеркнул представитель ФАС.

Голомолзин сообщает, что в настоящее время все известные «операторы связи сконцентрировано движутся в этом направлении». При этом он считает, что крупные игроки на рынке связи в стране изменят тарифы в национальном роуминге до вынесения им предписания.

«По национальному роумингу вопрос переместился в плоскость рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Уверены, что этот вопрос будет решен без вынесения процессуального решения», — заявил он.

ФАС не будет продлевать срок исполнения предупреждения по отмене внутрисетевого роуминга. В данном случае есть ряд вопросов, которые требуют взаимодействия между Минкомсвязью и ФАС. Сторонам также нужно решить вопросы, связанные с межоператорским взаимодействием, что пока не урегулировано нормативно.

«Сейчас речь идет об унификации тарифных планов, а не об отмене самого роуминга, потому что ФАС требует от операторов, чтобы на минимальных по цене пакетных тарифных планах были такие же условия по роумингу, что и на дорогих тарифах. А еще есть куча архивных планов, которые не пакетные, а с поминутной оплатой услуг, и здесь ситуация не столь очевидна», — поясняет ситуацию Кусков.

В свою очередь Голомолзин добавил, что встреча операторов и Минкомсвязи, вероятнее всего, состоится на следующей неделе.

«Но если даже такая унификация тарифных планов произойдет, это приведет к тому, что 20% людей, которые постоянно ездили по России, так и будут ездить, а 80%, которые не ездят никогда, такую возможность получат. Но если они не ездят, то зачем оно им? Это такая теоретическая возможность, зато с чисто практической стороны люди начнут платить за связь больше, потому что операторы повысят ее минимальную стоимость», — заключил эксперт.

Собеседник ФАН напоминает, что ФАС предлагает законодательно закрепить «справедливый роуминг» в ЕврАзЭС. В целом же, в рамках СНГ ведомство также движется в направлении улучшения роуминговых тарифов.

Национальный роуминг действует тогда, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и оператор вынужден платить другим операторам за использование их мощностей. Поэтому стоимость предоставляемых услуг значительно возрастает.