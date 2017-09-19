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Общество
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Политика
Президент Кипра приедет в Москву до конца 2017 года
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    Президент Кипра приедет в Москву до конца 2017 года

    12:49  19 Сентября 2017
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    Президент Кипра приедет в Москву до конца 2017 года

    Никосия, 19 сентября. Лидер Кипра Никос Анастасиадис приедет в Россию с официальным визитом до конца текущего года. Об этом во вторник сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Кипра Александрос Зенон. 

    По его словам, он встречался со своим российским коллегой Алексеем Мешковым в ходе регулярных двухсторонних консультаций на прошлой неделе, 14 сентября.

    Президент Кипра приедет в Москву до конца 2017 года

    «У нас была сложившаяся программа действий с учетом подготовки к визиту президента Кипра в Москву, который состоится до конца этого года», — отметил Зенон.

    Кроме того, он добавил, что обсуждал с Мешковым соглашения, которые планируют подписать в ходе президентского визита, уточнив, что таких соглашений может быть до восьми, передает РИА Новости

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    Автор: Дана Балан
    #россия #мид рф #мешков #кипр
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