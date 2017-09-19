Президент Кипра приедет в Москву до конца 2017 года

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Никосия, 19 сентября. Лидер Кипра Никос Анастасиадис приедет в Россию с официальным визитом до конца текущего года. Об этом во вторник сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Кипра Александрос Зенон.

По его словам, он встречался со своим российским коллегой Алексеем Мешковым в ходе регулярных двухсторонних консультаций на прошлой неделе, 14 сентября.

«У нас была сложившаяся программа действий с учетом подготовки к визиту президента Кипра в Москву, который состоится до конца этого года», — отметил Зенон.

Кроме того, он добавил, что обсуждал с Мешковым соглашения, которые планируют подписать в ходе президентского визита, уточнив, что таких соглашений может быть до восьми, передает РИА Новости.