Женщина и маленький ребенок погибли при пожаре под Вологдой

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Санкт-Петербург, 19 сентября. Трагедия произошла в Вологодской области: жертвами пожара в частном деревянном доме в городе Сокол стали женщина и ее четырехлетний ребенок.

Как информирует СУСК РФ по региону, ЧП случилось 16 сентября в доме №9 на Первой Нечаевской улице. В тот день 28-летеняя женщина и ее сын находились в доме одни. Их тела были найдены при тушении пожара.

По данным следствия, причиной случившегося могло стать короткое замыкание. По результатам назначенного пожарно-технического исследования будет установлена окончательно причина пожара, передает РИА Новости.

Напомним, несколько дней назад женщина и трое детей погибли при пожаре в Новгородской области.