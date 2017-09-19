Медики устроили пикет у здания Рады в Киеве, требуя погасить долги по зарплате

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Киев, 19 сентября. Украинский кабмин пообещал пикетирующим здание Верховной рады медикам погасить задолженность по зарплате до конца года. По данным правительства, она составляет 3,14 миллиона долларов, говорится в сообщении на сайте Минздрава Украины.

У здания Верховной рады Украины 19 сентября проходит митинг работников сферы здравоохранения, которые требуют погасить долги по зарплате, а также провести реформы и назначить главу Минздрава.

«Правительство заверило, что погасит задолженность перед работниками медицинской отрасли до конца года», говорится в сообщении на сайте ведомства.

В релизе отмечается, что по состоянию на 13 сентября 2017 задолженность составляет 3,14 миллиона долларов. Здесь же говорится, что Рада должна принять соответствующие законы для принципиального обновления сферы здравоохранения, в противном случае ситуация с задолженностью будет повторяться ежегодно.

Ранее сообщалось, что украинская полиция усилила меры безопасности на фоне митинга сторонников Михаила Саакашвили.