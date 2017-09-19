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Общество
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Украина
Медики устроили пикет у здания Рады в Киеве, требуя погасить долги по зарплате
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    Медики устроили пикет у здания Рады в Киеве, требуя погасить долги по зарплате

    13:07  19 Сентября 2017
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    Киев пообещал пикетирующим Раду медикам погасить $3,14 млн долгов по зарплате

    Киев, 19 сентября. Украинский кабмин пообещал пикетирующим здание Верховной рады медикам погасить задолженность по зарплате до конца года. По данным правительства, она составляет 3,14 миллиона долларов, говорится в сообщении на сайте Минздрава Украины. 

    У здания Верховной рады Украины 19 сентября проходит митинг работников сферы здравоохранения, которые требуют погасить долги по зарплате, а также провести реформы и назначить главу Минздрава.

     «Правительство заверило, что погасит задолженность перед работниками медицинской отрасли до конца года», говорится в сообщении на сайте ведомства.

     В релизе отмечается, что по состоянию на 13 сентября 2017 задолженность составляет 3,14 миллиона долларов. Здесь же говорится, что Рада должна принять соответствующие законы для принципиального обновления сферы здравоохранения, в противном случае ситуация с задолженностью будет повторяться ежегодно.

    Ранее сообщалось, что украинская полиция усилила меры безопасности на фоне митинга сторонников Михаила Саакашвили.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #киев #украина #пикет
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