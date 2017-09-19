Кинокритик прокомментировал перенос закрытого показа «Матильды»

В Избранное

Как стало известно Федеральному агентству новостей, закрытый показ киноленты «Матильда» режиссера Алексея Учителя на форуме «Кино Экспо» в Санкт-Петербурге перенесли с 19 на 20 сентября. Это связано с потенциальной угрозой нарушения правопорядка, поэтому следить за спокойствием и пресекать возможные эксцессы будут сотрудники полиции. Сегодня в МВД решат, какое количество нарядов необходимо выделить, чтобы обеспечить порядок во время показа.

Директор Российского института культурологи, кинокритик и публицист Кирилл Разлогов в беседе с корреспондентом ФАН положительно оценил эту новость.

«Правопорядок должен быть обеспечен на любом массовом мероприятии, и показ «Матильды» — не исключение. Тем более, если существует угроза со стороны агрессивно настроенных представителей общества, а в данном случае вероятность угрозы террористических актов есть. Пресечение подобного рода деятельности входит в обязанности правоохранительных органов. Поэтому привлечение сотрудников МВД — это правильная идея. Более того, думаю, на первых порах полицейским придется взять под пристальный контроль показы и в других городах», — считает Разлогов.

Кинокритик подчеркнул, что периодически в России различного рода активисты пытаются организовать несанкционированные митинги, и полицейские оперативно реагируют на нарушения общественного правопорядка и пресекают подобные попытки.

«В этом случае я не вижу особой проблемы», — резюмировал Кирилл Разлогов.

Ранее во Владивостоке уже состоялся показ «Матильды», фильма об отношениях царя Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Во время демонстрации картины активности со стороны противников фильма замечено не было.

Наиболее ярким и последовательным критиком «Матильды» выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее мнению, картина оскорбляет чувства верующих. В июне 2017 года она встретилась с режиссером Алексеем Учителем и потребовала от него соблюдать закон. По мнению Поклонской, во время создания картины нецелевым способом были использованы бюджетные деньги.

Парламентарий настаивает, что экспертиза компетентных органов показала, что изначально средства выделялись на фильм с другим сценарием. Как утверждает сама Поклонская, подтверждающие данный факт результаты экспертизы есть у нее на руках. Таким образом, считает народная избранница, Минкультуры РФ не имело законных оснований для выдачи разрешения на показ «Матильды».

Депутат ГД Виталий Милонов в свою очередь считает, что скандал вокруг картины Алексея Учителя нужно использовать для того, чтобы переосмыслить финансирование из бюджета подобного рода фильмов, и переориентировать отечественный кинематограф в более конструктивное направление.