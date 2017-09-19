Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

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Москва, 19 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность предоставления Украине летального оружия.

«Вот насчет этого мы неоднократно уже заявляли достаточно ясную и однозначную позицию, что подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины», — сказал Песков. Он также добавил, что такое решение способствует деэскалации напряженности.

По словам пресс-секретаря, в Кремле пока не знают реакцию американской стороны по данному вопросу.

Напомним, что в понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил, что США выделят Киеву 500 млн долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. По словам украинского лидера, Киев получил радиолокационное средство ПВО, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.