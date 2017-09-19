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Общество
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Политика
Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия
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    Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

    13:10  19 Сентября 2017
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    песков

    Москва, 19 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность предоставления Украине летального оружия.

    «Вот насчет этого мы неоднократно уже заявляли достаточно ясную и однозначную позицию, что подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины», — сказал Песков. Он также добавил, что такое решение способствует деэскалации напряженности.

    По словам пресс-секретаря, в Кремле пока не знают реакцию американской стороны по данному вопросу.

    песков

    Напомним, что в понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил, что США выделят Киеву 500 млн долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. По словам украинского лидера, Киев получил радиолокационное средство ПВО, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.

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    Автор: Дима Оленин
    #сша #украина #песков
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