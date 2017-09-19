Песков прокомментировал возможный отказ США от обязательств по договору о РСМД

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Москва, 19 сентября. Россия сохраняет приверженность обязательствам по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали возможный отказ Вашингтона от обязательств по договору о РСМД. Песков обратил внимание, что Москва проанализирует эту информацию.

«Я пока деталями не владею, к сожалению, поэтому не стал бы ничего говорить, — констатировал пресс-секретарь президента страны. — Россия сохраняет свою приверженность всем международным обязательствам».

В августе Песков обратил внимание, что Москва ожидает от Вашингтона соблюдения договора РСМД.