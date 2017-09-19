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Соколов допустил увеличение выплат пострадавшим от овербукинга авиапассажирам
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    Соколов допустил увеличение выплат пострадавшим от овербукинга авиапассажирам

    12:35  19 Сентября 2017
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    Соколов допустил увеличение выплат пострадавшим от овербукинга авиапассажирам
    Санкт-Петербург, 19 сентября. Министерство транспорта России допускает увеличение выплат для пассажиров, которые не смогли попасть на свой рейс в связи с овербукингом, об этом глава ведомства Максим Соколов сообщил в кулуарах форума «Нева-2017». 

    Глава Минтранса РФ Максим Соколов прокомментировал идею обязать авиаперевозчиков возмещать пассажирам, пострадавшим от овербукинга, стоимость билета в десятикратом размере. По словам главы ведомства, инициатива принадлежит ряду думских депутатов. 

    «Если будет соответствующий законопроект, то мы его,обсудим и на экспертной площадке Министерства транспорта, и в самой Госдуме, выработаем общую точку зрения с экспертным сообществом, представителями потребителей, авиапассажиров и, конечно же, авиакомпаний», — сказал он в кулуарах петербургского форума. 

    При этом Соколов подчеркнул, что подобная ответственность возможна, если ее поддержат на уровне самих перевозчиков. Ранее Соколов заявил, что сроки возобновления сообщения с Египтом зависят от решения российского кабмина. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #минтранс #соколов
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