Соколов допустил увеличение выплат пострадавшим от овербукинга авиапассажирам

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Санкт-Петербург, 19 сентября. Министерство транспорта России допускает увеличение выплат для пассажиров, которые не смогли попасть на свой рейс в связи с овербукингом, об этом глава ведомства Максим Соколов сообщил в кулуарах форума «Нева-2017».

Глава Минтранса РФ Максим Соколов прокомментировал идею обязать авиаперевозчиков возмещать пассажирам, пострадавшим от овербукинга, стоимость билета в десятикратом размере. По словам главы ведомства, инициатива принадлежит ряду думских депутатов.

«Если будет соответствующий законопроект, то мы его,обсудим и на экспертной площадке Министерства транспорта, и в самой Госдуме, выработаем общую точку зрения с экспертным сообществом, представителями потребителей, авиапассажиров и, конечно же, авиакомпаний», — сказал он в кулуарах петербургского форума.

При этом Соколов подчеркнул, что подобная ответственность возможна, если ее поддержат на уровне самих перевозчиков. Ранее Соколов заявил, что сроки возобновления сообщения с Египтом зависят от решения российского кабмина.