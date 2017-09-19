Жителей ДНР и ЛНР в беде никто не бросит: Песков рассказал о помощи Донбассу

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Москва, 19 сентября. Жителей Луганской и Донецкой народных республик, отвергнутых Украиной, никто в беде не бросит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так, отвечая на вопрос, планируется ли в дальнейшем перечислять социальные платежи в ДНР и ЛНР из российского бюджета, представитель Кремля сказал: «Хочу отметить, что, разумеется, жителей непризнанных республик ДНР и ЛНР, которые отвергнуты своей страной, естественно, никто в беде не бросит».

Напомним, ранее Песков заявлял, что в настоящее время идет некоторое перераспределение гуманитарной помощи РФ Донбассу, но это упорядочение, а не сокращение.