Русская пропаганда и призраки Оруэлла: Роман Носиков о новом враге демократии

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В Киеве схвачена СБУ и депортирована российская журналистка Анна Курбатова. Ее преступление заключалось в том, что в своих репортажах она называла гражданскую войну на Украине — гражданской войной, а не российским вторжением.

За это ее сначала вывесили на сайте «Миротворец» в списке врагов Украины, а затем среди бела дня схватили на улице и затолкали в машину. Лишь через несколько часов выяснилось, что это были не обычные бандиты, а бандиты из СБУ.

В свою очередь, Эстония без указания причин не впустила на свою территорию репортеров из RT. Они должны были освещать саммит министров иностранных дел ЕС, который проходит в Таллине.

Что об этих событиях знают зрители и читатели европейских и американских СМИ?

Ничего. Они ничего не знают.

Оглушительное молчание сопровождает каждое нарушение прав российских журналистов. Такое же молчание окружает жертв гражданской войны на Украине, если они погибли на «неправильной», то есть не на украинской стороне.

Для Запада борьба с «русской пропагандой» — неотъемлемая часть борьбы с «русским реваншизмом». И в этой священной борьбе цель оправдывает средства.

Пропагадости

Хиллари Клинтон когда-то, в бытность государственным секретарем США, сказала, что не позволит возродить СССР под видом Таможенного Союза. Сейчас Клинтон, проигравшая выборы Дональду Трампу, написала книгу, которую назвала «Что произошло». В этом названии можно разглядеть отражение русского «Кто виноват?», но Хиллари решает не только задачу назначения виновных. Она объясняет тем, кто еще не понял, что произошла именно катастрофа — ее не выбрали президентом США.

В книге Клинтон доносит до читателя, что произошло ужасное — «русская пропаганда» разрушила мировую гармонию. И только это может объяснить, что она не стала президентом.

«Распалась связь времен… подгнило что-то в датском королевстве». Президентства не произошло, потому что «русская пропаганда» говорила про Клинтон всякие пропагадости. А так-то она хорошая. А люди из-за русских подумали, что плохая.

«Русская пропаганда» разрушила правильный миропорядок, отняла у мира светлое будущее, ввергла Америку во тьму. Если ее не остановить, если с ней не бороться, то она погасит Солнце, повернет вспять реки и время, уничтожит демократию и свободу во всем мире.

«Русская пропаганда» — страшный враг. А Владимир Путин — и вовсе змей-искуситель, притаившийся в уже приготовленном Америкой для всего мира раю.

Кто здесь зло

Тем временем в США спецслужбы допрашивают бывшего сотрудника российского информационного агентства Sputnik Эндрю Файнберга.

«Они интересовались, откуда мне поступали указания, получал ли я когда-либо какие-нибудь инструкции непосредственно из Москвы. Их интересовали примеры того, как мне поручали освещать определенные темы», — рассказал Файнберг.

Как можно видеть, в США борьба с «русской пропагандой» достигла невиданных доселе масштабов. Допросы, запреты, умолчания. Создаются специальные центры по борьбе с «русской пропагандой». Растут бюджеты изданий.

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Этой борьбе не хватает только одного, пожалуй.

Конкретики.

Ни западные политики, ни глобальные СМИ, ни мировые эксперты — никто так и не смог указать конкретные примеры фальсификаций или фейковых новостей, созданных российскими средствами массовой информации. Все обвинения последних в пропаганде и лжи обосновываются тем, что российские СМИ — российские и действуют в интересах России. И если это так и останется единственным обоснованием обличительных речей, то обличитель обличит сам себя.

Ведь если вы не можете опровергнуть российские СМИ, то они говорят правду. И следовательно, вы лжете. А если вы лжете, если ваш прекрасный мир, ваш рай — мир по-американски — основан на лжи, если вы заманиваете в него человечество обманом, то вы и есть зло.

Не так ли?

Путь к крушению

Чем глубже СССР погружался в экономический и политический кризис, тем страшнее становилась пропасть между реальностью и официальной пропагандой. Руководство Советского Союза все больше изолировалось от народа и все меньше доверяло ему. Для борьбы с враждебными голосами были включены «глушилки».

Страна, которая начала с того, что первая в мире дала женщинам избирательные права, отвергла имущественные и иные цензы, образовала советы, — заканчивала, пытаясь заткнуть гражданам уши.

Это было каких-то тридцать лет назад.

Сегодня в Европе и Америке все чаще поднимается вопрос о демократической цензуре, призванной защитить население западных демократий от враждебной «русской пропаганды».

Налицо разрастающийся кризис доверия между западными элитами и гражданами. Этот кризис обнажает фундаментальное недоверие современных западных элит к демократии как таковой. Демократия как инструмент управления больше не устраивает элиты. Нужен другой инструмент. Но переход к нему должен осуществиться без отказа от демократической терминологии в риторике.

Так на свет появляется «демократическая цензура» и другие призраки Оруэлла. По сути, «гибридная война» — это же просто другая формулировка максимы «Мир — это война». «Борьба с пропагандой» — это парафраз слогана «Незнание — сила». Ну, а «Патриотический акт» — это воплощение старого доброго девиза «Свобода — это рабство».

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Между тем, аудитория российских каналов за рубежом продолжает расти. Граждане западных стран голосуют за RT и Sputnik кровными заработанными евро и долларами. Это означает, что граждане теряют доверие к истеблишменту и их СМИ.

Постоянные требования запретить российские СМИ говорят о простом факте: современные западные элиты не готовы к признанию того, что в их философии на базовом уровне заложен фундаментальный порок. Некая ложь, заставляющая остальной мир воспринимать их враждебно. Что порядок, навязываемый ими миру, — несправедлив.

Это означает, что очищение нынешней западной системы без внутреннего конфликта и крушения невозможно.