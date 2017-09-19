Сирия в режиме тишины: Россия, Иран и Турция развели противоборствующие стороны — что дальше

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В ходе последнего шестого по счету раунда астанинских переговоров было завершено формирование зон деэскалации. Во время недавней встречи представители стран-гарантов — Ирана, России и Турции — и сирийской умеренной оппозиции заключили соглашение о создании зоны безопасности в одном из наиболее сложных районов САР — в провинции Идлиб.

Таким образом, в этом регионе, как ранее и в трех предыдущих — на юго-западе Сирии, к северу от Хомса и в Восточной Гуте, вскоре воцарится мир. Теперь достигнутые договоренности закрепили границы всех четырех районов снижения напряженности. Это означает, что стратегические союзники в лице Москвы, Тегерана и Анкары все-таки смогли развести противоборствующие стороны.

Александр Лаврентьев, специальный представитель президента РФ по вопросам урегулирования сирийского кризиса, в ходе пресс-конференции после недавнего заседания в Астане назвал завершение формирования зон деэскалации знаковым моментом и отметил, что окончание процесса деэскалирования в Сирии закладывает основу для стабилизации обстановки не только внутри оговоренных районов безопасности, но также и вокруг них. С прекращением ведения боевых действий можно наконец спокойно обсудить будущее арабской республики.

Некоторые наблюдатели, однако, опасаются, что границы районов деэскалации могут фактически разбить страну на зоны влияния. Другие беспокойства связаны с боевиками террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»* (деятельность запрещена в РФ), которые по-прежнему сохраняют значительное присутствие внутри районов снижения напряженности, прежде всего — в Идлибе.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) поговорил о процессе деэскалирования и дальнейшем развитии мирного урегулирования с Борисом Долговым, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН. Эксперт напомнил о том, что создание зон деэскалации — всего лишь временное средство, призванное перевести сирийский конфликт из плоскости военного противостояния в плоскость мирного урегулирования.

«Стоит напомнить о заявлении российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который подчеркнул, что никто не собирается путем формирования зон безопасности расчленять и разобщать Сирию, районы снижения напряженности должны существовать не более полугода».

Тем не менее при всем при том, что процесс деэскалирования — это, безусловно, позитивный шаг, способствующий прекращению военных действий, он также связан и с несколькими обстоятельствами, вызывающими беспокойство, считает Борис Долгов. Эти опасения особенно актуальны в отношении провинции Идлиб, которая неслучайно присоединилась к перемирию последней.

«Этот регион самый проблемный. Он контролируется вооруженными группировками, которые действуют против сирийской правительственной армии, в том числе исламистскими. Причем часть этих формирований поддерживается Турцией. Да, создание зон деэскалации является, несомненно, положительным моментом, однако это также связано с некоторыми рисками. Десятки тысяч вооруженных боевиков по-прежнему остаются на местах, при этом они могут подпольно продолжать подготовку и наращивать военную мощь. В какой-то момент они, возможно, вновь перейдут к решительным действиям. Это надо иметь в виду».

Что касается дальнейшего мирного урегулирования, то российская сторона благодаря своим инициативам, безусловно, создала благодатную почву для его развития. Теперь все зависит от непосредственных участников сирийского конфликта, которым теперь необходимо перейти к решению ключевых политических вопросов. По мнению Бориса Долгова, данный процесс потребует немало времени, поскольку вооруженная оппозиция еще не является единой и полноценной политической силой.

«Россия пыталась расширить формат переговоров. В частности, мы предлагали проект конституции, общей декларации, но все это пока что сошло на нет. Политическое урегулирование необходимо, но для этого нужны и достойные политические силы. Оппозиционные вооруженные группировки сейчас на пути трансформации, но это долгий процесс».

* Организация запрещена на территории РФ.