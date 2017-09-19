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Сирия в режиме тишины: Россия, Иран и Турция развели противоборствующие стороны — что дальше
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    Сирия в режиме тишины: Россия, Иран и Турция развели противоборствующие стороны — что дальше

    13:17  19 Сентября 2017
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    Сирия в режиме тишины: Россия, Иран и Турция развели противоборствующие стороны — что дальше

    В ходе последнего шестого по счету раунда астанинских переговоров было завершено формирование зон деэскалации. Во время недавней встречи представители стран-гарантов — Ирана, России и Турции — и сирийской умеренной оппозиции заключили соглашение о создании зоны безопасности в одном из наиболее сложных районов САР — в провинции Идлиб.

    Таким образом, в этом регионе, как ранее и в трех предыдущих — на юго-западе Сирии, к северу от Хомса и в Восточной Гуте, вскоре воцарится мир. Теперь достигнутые договоренности закрепили границы всех четырех районов снижения напряженности. Это означает, что стратегические союзники в лице Москвы, Тегерана и Анкары все-таки смогли развести противоборствующие стороны.

    Александр Лаврентьев, специальный представитель президента РФ по вопросам урегулирования сирийского кризиса, в ходе пресс-конференции после недавнего заседания в Астане назвал завершение формирования зон деэскалации знаковым моментом и отметил, что окончание процесса деэскалирования в Сирии закладывает основу для стабилизации обстановки не только внутри оговоренных районов безопасности, но также и вокруг них. С прекращением ведения боевых действий можно наконец спокойно обсудить будущее арабской республики.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»

    Некоторые наблюдатели, однако, опасаются, что границы районов деэскалации могут фактически разбить страну на зоны влияния. Другие беспокойства связаны с боевиками террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»* (деятельность запрещена в РФ), которые по-прежнему сохраняют значительное присутствие внутри районов снижения напряженности, прежде всего — в Идлибе.

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) поговорил о процессе деэскалирования и дальнейшем развитии мирного урегулирования с Борисом Долговым, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН. Эксперт напомнил о том, что создание зон деэскалации — всего лишь временное средство, призванное перевести сирийский конфликт из плоскости военного противостояния в плоскость мирного урегулирования.

    «Стоит напомнить о заявлении российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который подчеркнул, что никто не собирается путем формирования зон безопасности расчленять и разобщать Сирию, районы снижения напряженности должны существовать не более полугода».

    Сергей Лавров

    Тем не менее при всем при том, что процесс деэскалирования — это, безусловно, позитивный шаг, способствующий прекращению военных действий, он также связан и с несколькими обстоятельствами, вызывающими беспокойство, считает Борис Долгов. Эти опасения особенно актуальны в отношении провинции Идлиб, которая неслучайно присоединилась к перемирию последней.

    «Этот регион самый проблемный. Он контролируется вооруженными группировками, которые действуют против сирийской правительственной армии, в том числе исламистскими. Причем часть этих формирований поддерживается Турцией. Да, создание зон деэскалации является, несомненно, положительным моментом, однако это также связано с некоторыми рисками. Десятки тысяч вооруженных боевиков по-прежнему остаются на местах, при этом они могут подпольно продолжать подготовку и наращивать военную мощь. В какой-то момент они, возможно, вновь перейдут к решительным действиям. Это надо иметь в виду».

    Зоны деэскалации в Сирии

    Что касается дальнейшего мирного урегулирования, то российская сторона благодаря своим инициативам, безусловно, создала благодатную почву для его развития. Теперь все зависит от непосредственных участников сирийского конфликта, которым теперь необходимо перейти к решению ключевых политических вопросов. По мнению Бориса Долгова, данный процесс потребует немало времени, поскольку вооруженная оппозиция еще не является единой и полноценной политической силой.

    «Россия пыталась расширить формат переговоров. В частности, мы предлагали проект конституции, общей декларации, но все это пока что сошло на нет. Политическое урегулирование необходимо, но для этого нужны и достойные политические силы. Оппозиционные вооруженные группировки сейчас на пути трансформации, но это долгий процесс».

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сирия #турция #сергей лавров #иран #идлиб #джебхат ан-нусра #хомс #восточная гута #астана #александр лаврентьев
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