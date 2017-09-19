ФАС получила от российских операторов предложения по отмене роуминга

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Донецк, 19 сентября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила предложения по отмене роуминга внутри страны от российских операторов, сообщил заместитель главы российского антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин.

«До 15 числа (сентября. — Прим. ФАН) операторы направили нам предложения по изменению тарифных планов (в рамках отмены внутрисетевого роуминга. — Прим. ФАН), дальше еще два срока с ежемесячной отсечкой — 15 октября, 15 ноября», — цитирует ТАСС Голомолзина.

Он подчеркнул, что обсуждение отмены роуминга внутри России пройдет уже на следующей неделе. Он также добавил, что ведомство не будет продлевать срок исполнения своего предупреждения.