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Россия
ФАС получила от российских операторов предложения по отмене роуминга
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    ФАС получила от российских операторов предложения по отмене роуминга

    12:33  19 Сентября 2017
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    ФАС получила от российских операторов предложения по отмене роуминга

    Донецк, 19 сентября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила предложения по отмене роуминга внутри страны от российских операторов, сообщил заместитель главы российского антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин.

    «До 15 числа (сентября. — Прим. ФАН) операторы направили нам предложения по изменению тарифных планов (в рамках отмены внутрисетевого роуминга. — Прим. ФАН), дальше еще два срока с ежемесячной отсечкой — 15 октября, 15 ноября», — цитирует ТАСС Голомолзина.

    ФАС получила от российских операторов предложения по отмене роуминга

    Он подчеркнул, что обсуждение отмены роуминга внутри России пройдет уже на следующей неделе. Он также добавил, что ведомство не будет продлевать срок исполнения своего предупреждения.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #фас #роуминг #операторы #предложения
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