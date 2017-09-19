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Общество
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Украина
Киев выставил ДНР счет на 60 млн долларов за водопроводную воду
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    Киев выставил ДНР счет на 60 млн долларов за водопроводную воду

    12:26  19 Сентября 2017
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    Киев выставил ДНР счет на 60 млн долларов за водопроводную воду

    Киев, 19 сентября. На настоящий момент жители Донецкой народной республики задолжали Киев около 1,6 млрд гривен (примерно 60 млн долларов) за поставленную на территорию республики из централизованных сетей водопроводную воду, заявил руководитель подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    По словам Жебривского, подконтрольная Киеву часть Донецкой области не может отключить ДНР воду — как и в Луганской области, водопроводная система сначала заходит на территорию народной республики, после чего возвращается обратно в Донецкую область.

    Киев выставил ДНР счет на 60 млн долларов за водопроводную воду

    «Вода таким коленом заходит с территории контролируемой на неконтролируемую и потом с неконтролируемой снова на контролируемую. Мы не можем сами себя оставить без воды», — заявил Жебривский.

    Особое недовольство в Киеве вызывает то, что в то время как на подконтрольных центральной власти территориях тариф на воду повышался трижды с 2014 года, в ДНР цены на воду остались прежними.

    Напомним, Ura.ru сообщало, что действия ВСУ и частично подконтрольных Киеву добровольческих батальонов неоднократно оставляли Донецк без воды — из-за интенсивных обстрелов персонал Донецкой фильтровальной станции часто вынужден был глушить оборудование и бежать в безопасное место.

    Киев выставил ДНР счет на 60 млн долларов за водопроводную воду

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    Автор: Валентин Меликов
    #жебривский
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