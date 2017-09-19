Десять танков армии США повредили при перевозке в Польше

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Варшава, 19 сентября. Танки армии США повредили при перевозке по железной дороге в Польше. Доехать из Гданьска на полигон в Жагани в итоге смогли только 27 из 37 боевых машин.

По данным радиостанции RMF FM, танки не вошли под крышу на станции недалеко от города Торунь. Помимо танков, повреждения получила и конструкция навеса станции.

Как отмечает РИА Новости, данные о том, что танки принадлежат армии США подтвердила местная полиция.

