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Десять танков армии США повредили при перевозке в Польше
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    Десять танков армии США повредили при перевозке в Польше

    12:12  19 Сентября 2017
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    Десять танков армии США повредили при перевозке в Польше

    Варшава, 19 сентября. Танки армии США повредили при перевозке по железной дороге в Польше. Доехать из Гданьска на полигон в Жагани в итоге смогли только 27 из 37 боевых машин.

    По данным радиостанции RMF FM, танки не вошли под крышу на станции недалеко от города Торунь. Помимо танков, повреждения получила и  конструкция навеса станции.

    Как отмечает РИА Новости, данные о том, что танки принадлежат армии США подтвердила местная полиция. 
     

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    Автор: Алексей Громов
    #польша #железная дорога #варшава #армиясша #танки
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