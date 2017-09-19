Металлический баннер упал на детей в Казани во время ярмарки

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Казань, 19 сентября. В столице республики Татарстан во время праздника на детей упала металлоконструкция. Следком начал проверку по факту происшествия.

Инцидент случился 16 сентября в разгар благотворительной «Ярмарки добра». Мероприятие проходило на улице. Баннер, который установили организаторы, упал, сообщает РИА Новости.

Это случилось из-за сильного порыва ветра. Конструкция свалилась на детей, которые в этот момент выступали на сцене. Взрослые успели подхватить баннер и вытащить участников концерта. Ученики получили ссадины и ушибы.

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Татарстану Андрей Шептицкий сообщил, что по данному факту начата доследственная проверка, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.