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Синоптики рассказали о возможном маршруте урагана «Мария»
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    Синоптики рассказали о возможном маршруте урагана «Мария»

    12:27  19 Сентября 2017
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    Синоптики рассказали о возможном маршруте урагана «Мария»

    Москва, 19 сентября. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что ураган «Мария», по предварительным прогнозам, поменяет курс на север, из-за чего может не дойти до континентальной Америки. 

    По ее словам, по предварительным данным, ураган, пройдя над Малыми Антильскими и Багамскими островами, должен поменять курс на север, поэтому может не коснуться континентальной части. Впрочем, отметила Волосюк, ураган — явление крайне капризное, поэтому возможны изменения, передает RT

    Активность стихии может меняться, она может то затухать, то активизироваться, пояснила синоптик.

    «Поэтому те штормовые предупреждения, которые объявлены, они совершенно справедливы», — сообщила Волосюк.

    Напомним, ранее сообщалось, что образовавшийся в Атлантическом океане ураган «Мария» ослаб до четвертой категории опасности. 

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    Автор: Дана Балан
    #прогноз #синоптики #ураган #стихия #мария
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