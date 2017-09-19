Синоптики рассказали о возможном маршруте урагана «Мария»

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Москва, 19 сентября. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что ураган «Мария», по предварительным прогнозам, поменяет курс на север, из-за чего может не дойти до континентальной Америки.

По ее словам, по предварительным данным, ураган, пройдя над Малыми Антильскими и Багамскими островами, должен поменять курс на север, поэтому может не коснуться континентальной части. Впрочем, отметила Волосюк, ураган — явление крайне капризное, поэтому возможны изменения, передает RT.

Активность стихии может меняться, она может то затухать, то активизироваться, пояснила синоптик.

UPDATE: NOAA's #GOES16 captured this animation of Cat. 5 #HurricaneMaria, just as it made its 9:15 p.m. AST landfall on #Dominica. pic.twitter.com/znEUVZCKzu — NOAA Satellites PA (@NOAASatellitePA) September 19, 2017

«Поэтому те штормовые предупреждения, которые объявлены, они совершенно справедливы», — сообщила Волосюк.

Напомним, ранее сообщалось, что образовавшийся в Атлантическом океане ураган «Мария» ослаб до четвертой категории опасности.