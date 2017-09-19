Полиция Киева оцепила здание Рады из-за митинга Саакашвили

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Киев, 19 сентября. Украинские власти вывели на улицы столицы порядка 3,5 тысяч правоохранителей для охраны общественного порядка в правительственном квартале в связи с проведением нескольких митингов, сообщил представитель Нацполиции Украины Андрей Крищенко.

Украинские медики пикетируют здание Верховной рады, требуя выплатить долги по зарплатам и провести реформу здравоохранения, по данным организаторов митинга, в акции протеста принимают участие порядка 5 тысяч человек. 19 сентября грузино-украинский политик Михаил Саакашвили намерен провести еще один митинг у здания президентской администрации в Киеве.

В связи с массовыми мероприятиями Нацполиция Украины вывела на улицы не менее 3,5 тысяч силовиков — пешие патрули, кинологов с собаками, взрывотехников, налажена работа КПП в районе площади Конституции, улицы Грушевского и Шелковичной, ограничено движение транспорта.