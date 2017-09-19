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Сирия, 19 сентября. Боевики «Ан-Нусры»*** провели массированную атаку к северу от Хамы. ИГ* предприняло попытки контрнаступления на левом берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре. Курды понесли потери в результате нападения смертника в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в районе Джобар на северо-востоке Дамаска; понесли потери в результате контратак ИГ в Дейр эз-Зоре; обнаружили склад с оружием и боеприпасами ИГ близ Акербата на востоке Хамы.

«Исламское государство»: провело атаку с участием смертника на левом берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре; продолжают столкновения с САА на острове Хавиджат Сакр в Дейр эз-Зоре.

Сирийская свободная армия** (ССА): отбила атаки курдов в районе городов Кальджибрин, Кафр Хашер и Кафр Кальбин в северной части Алеппо; уничтожила автомобиль ИГ близ поселения Адвана на юго-западе провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответному обстрелу САА на окраине населенного пункта Таль Аль-Ис к югу от Алеппо; начала массированную атаку в районе населенного пункта Маан к северу от Хамы.

Курды: ведут бои с ИГ на подступах к Дейр эз-Зору; лишились нескольких бойцов в ходе столкновений с ИГ в районе Рамила в Ракке.

Международная коалиция: провела несколько боевых вылетов в городе Ракка.

Провинция Дамаск

Twitter-канал (SyriaEventSY) сообщает о новых столкновениях между исламистами союзных группировок «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» и САА в районе Восточной Гуты Дамаска. Силы армии Башара Асада провели очередной обстрел укрепленных пунктов радикалов в квартале Джобар. О потерях со стороны антиправительственных организаций не сообщалось. Ранее боевикам удалось уничтожить несколько бронированных автомобилей, а также танк Т-72 Сирийской арабской армии (САА). Напомним, вооруженные стычки на северо-востоке Дамаска отмечаются, начиная с конца 2012 года. Тем не менее ни одной из противоборствующих сторон не удается продвинуться в данном районе. Правительственные войска приостановили активные наступательные действия, поскольку первостепенной задачей армии САР является борьба с террористами «Исламского государства»*.

Провинция Алеппо

Продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и курдскими формированиями в северной части провинции Алеппо. Как сообщает военный источник в социальной сети Facebook (Syrian.RMP), боевики ССА при поддержке турецких войск отбили атаки Демократических сил Сирии**** (SDF) в районе городов Кальджибрин, Кафр Хашер и Кафр Кальбин. Кроме того, в ходе боев были убиты несколько курдских бойцов.

Тем временем к югу от столицы региона Сирийская арабская армия (САА) провела ответный ракетный обстрел укрепрайонов боевиков коалиции «Тахрир Аш-Шам» на окраине населенного пункта Таль Аль-Ис, передает Twitter-канал (Ferrapeechr1).

Провинция Дейр эз-Зор

После того как подразделения САР при поддержке российской авиации переправились на левый берег реки Евфрат в административном центре провинции, отряды «Исламского государства» провели несколько контратак. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, террористы использовали как минимум трех смертников на «джихад-мобилях». В результате нападения правительственные войска понесли потери в живой силе, передает военный источник в сети Twitter (bbxssadcy). В данный момент инженерные части сирийской армии работают над укреплением занятых позиций. Кроме того, продолжаются ожесточенные столкновения на острове Хавиджат Сакр, около половины которого уже перешло под контроль сил САА. Военные самолеты ВКС РФ проводят воздушные атаки позиций радикалов ИГ, чтобы предотвратить бегство исламистов.

Войска Сирийской демократической армии (SDF), выступающие при поддержке международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, также развивают наступление в провинции. По данным источников AMN, курдские отряды находятся всего в четырех километрах от САА.

Провинция Даръа

Военный источник в сети Twitter (Fox61A) сообщает о том, что боевики Сирийской свободной армии (ССА) совершили новую вылазку на позиции террористов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». В результате нападения исламистов «умеренной оппозиции» ИГИЛовцы лишились одного из военных пикапов. Радикалы, находившиеся внутри автомобиля, также были ликвидированы. Атака произошла недалеко от населенного пункта Адвана на юго-западе провинции.

Провинция Ракка

Отряды курдов продолжают наступать на опорные пункты террористов «Исламского государства» в городе Ракка. Как передает Twitter-канал (ijhfrjy1), в ходе последних ожесточенных столкновений, развернувшихся в районе Рамила, боевики ИГ убили нескольких бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК). Сообщается, что исламисты прибегли к атаке смертника. После этого силы антитеррористической коалиции активизировали военные действия и провели несколько боевых вылетов в квартале. Об этом сообщает местный информационный портал Raqqa 24. Никакой информации о потерях со стороны ИГИЛовцев пока не поступало.

Провинция Хама

На военной карте Civil War Map появилась информация, согласно которой Сирийская арабская армия (САА) отступила от населенного пункта Абу Ханая после очередного контрнаступления террористов «Исламского государства». Правительственные новостные порталы пока не подтверждали данные сведения. В настоящий момент информация уточняется.

В окрестностях города Акербат был обнаружен склад с оружием и боеприпасами, принадлежавший радикалам ИГ. В хранилище также находились три бронированных автомобиля. Напомним, ранее Акербат считался крупнейшим оплотом террористической группировки в провинции Хама.

Тем временем к северу от административного центра региона исламисты сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»* объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» после интенсивных ракетных обстрелов начали массированную атаку в районе населенного пункта Маан. В ответ на нападение сирийские ВВС совершили серию авианалетов в районе дислокации радикалов. Данные о потерях сторон формируются.

Ирак

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о новом наступлении иракских вооруженных сил и ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби» вблизи сирийско-иракской границы в районе города Анна в провинции Аль-Анбар. Как сообщают военные источники AMN, правительственные силы Ирака намереваются далее продвигаться вплоть до пограничного населенного пункта Аль-Каим.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)