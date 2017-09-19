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Дейр эз-Зор: спецназ САА опубликовал видеоотчет о форсировании Евфрата при поддержке ВКС РФ
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    Дейр эз-Зор: спецназ САА опубликовал видеоотчет о форсировании Евфрата при поддержке ВКС РФ

    12:01  19 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: спецназ САА опубликовал видеоотчет о форсировании Евфрата при поддержке ВКС РФ

    Дейр эз-Зор, 19 сентября. Бойцы подразделения специального назначения армии Сирии опубликовали в Сети отчет об операции на левом берегу Евфрата.

    Бойцы спецназа Сирийской арабской армии сообщили, что подготовительные действия перед форсированием реки были сделаны в ночное время суток, переправа была совершена в 9:18 по местному времени.

    В специальной операции участвовали небольшие группы военнослужащих, не превышающие семи человек личного состава. После высадки бойцы при поддержке ВКС РФ атаковали позиции террористов и оперативно зачистили населенные пункты Мазлум, Сбаха и Маррат.

    Отмечается, что в ходе штурма было уничтожено не менее 40 боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России), спецназ потери не понес.

    В данный момент идут бои за город Хатла, однако исход сражения пока сложно определить, так как исламисты оказывают ожесточенное сопротивление.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #спецназ #вкс рф #евфрат
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