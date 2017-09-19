Дейр эз-Зор: спецназ САА опубликовал видеоотчет о форсировании Евфрата при поддержке ВКС РФ
Дейр эз-Зор, 19 сентября. Бойцы подразделения специального назначения армии Сирии опубликовали в Сети отчет об операции на левом берегу Евфрата.
Бойцы спецназа Сирийской арабской армии сообщили, что подготовительные действия перед форсированием реки были сделаны в ночное время суток, переправа была совершена в 9:18 по местному времени.
В специальной операции участвовали небольшие группы военнослужащих, не превышающие семи человек личного состава. После высадки бойцы при поддержке ВКС РФ атаковали позиции террористов и оперативно зачистили населенные пункты Мазлум, Сбаха и Маррат.
Отмечается, что в ходе штурма было уничтожено не менее 40 боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России), спецназ потери не понес.
В данный момент идут бои за город Хатла, однако исход сражения пока сложно определить, так как исламисты оказывают ожесточенное сопротивление.
#VIDEO: #ISIS_Hunters traverse #Euphrates 09.18 early morning and liberate east bank of the river CLICK FOR MORE: https://t.co/FD1Owhw2a5 pic.twitter.com/Yn27RRswFL— ISIS Hunters (@ISIS_Hunters) September 18, 2017
* Организация запрещена на территории РФ.