Москалькова вылетела в Грозный на встречу с правозащитниками

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Грозный, 19 сентября. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова вылетела в столицу Чеченской Республики на встречу с правозащитниками и представителями правозащитных организаций региона.

Спикер аппарата уполномоченной по правам человека в России сообщил, что глава ведомства Татьяна Москалькова вылетела в Грозный. 19 сентября запланирована рабочая поездка в Чечню, где омбудсмен встретится с гражданами РФ, силовиками и представителями правозащитных организаций. В сообщении отмечается, что в ходе встреч будут обсуждаться актуальные вопросы защиты прав и свобод в Республике, пишет «Свободная пресса».