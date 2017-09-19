Ищите женщину: что известно о конфликте Павла Дурова с уволенным сотрудником Антоном Розенбергом

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Разгорается скандал в связи с претензиями бывшего (предположительно) топ-менеджера «ВКонтакте» и Telegram Антона Розенберга к братьям Николаю и Павлу Дуровым. Розенберг пытается через суд опротестовать свое увольнение, а фирма, якобы подконтрольная Павлу Дурову, требует от него 100 миллионов рублей. При этом сам Павел Дуров называет Розенберга психически больным. В деле, похоже, замешана женщина. Пользователи соцсетей подзуживают Розенберга не сдаваться и засудить Дурова.

Суть конфликта

Накануне Антон Розенберг, называющий себя бывшим топ-менеджером социальной сети «ВКонтакте» и в месседжере Telegram (создателем обоих ресурсов является Павел Дуров, который создавал эти проекты совместно со своим братом — математиком Николаем Дуровым), опубликовал огромный пост в Medium, в котором рассказал о своем конфликте с бывшими работодателями. Пост, в котором обнародовано большое количество личной информации, снабжен также скриншотами и фотографиями, часть которых также вполне личного свойства.

Розенберг утверждает, что его незаконно уволили из Telegram, при этом взломав его переписку. При этом он жалуется, что некое ООО «Телеграф», которое якобы подконтрольно Павлу Дурову и является (или являлось) российским представительством Telegram, требует от него 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны.

Ищите женщину

По версии Розенберга, конфликт с братьями Дуровыми якобы имеет личную подоплеку — Николай Дуров якобы «положил глаз» на невесту (в настоящий момент, предположительно, жену) Антона.

По словам Розенберга, он знаком с Николаем Дуровым с шестого класса — оба были талантливыми математиками и вместе учились в математической спецшколе, а потом на матмехе Петербургского государственного университета.

Как утверждает автор поста, к соцсети в «ВКонтакте» он прибился В 2007 году, и долгое время работал на технических позициях, ни с кем не конфликтуя. С Дуровыми, по его словам, он дружил и достаточно тесно.

«Я работал в том самом кабинете (в «Доме Зингера» на Невском проспекте), откуда Дуров запускал самолетики из пятитысячных купюр», — вспоминает Розенберг.

Потом, по словам автора заметки, он вместе с Дуровыми в 2016 году перебрался в Telegram, который первоначально назывался Telegraph.

«Тогда же было зарегистрировано ООО «Телеграф», — утверждает Розенберг, по словам которого, первоначально офис этой фирмы также располагался в «Доме Зингера».

Все шло хорошо, но неожиданно выяснилось, что Николай Дуров якобы влюблен в девушку Розенберга. Это, по словам Антона, в результате привело к конфликту, увольнению его со скандалом и с последующими попытками оспорить это увольнение через суд.

«ООО «Телеграф» подало на меня встречный иск. Компания утверждает, что я разгласил коммерческую тайну, потому что указал в Facebook своим местом работы Telegram, а также предоставил в суд нотариально заверенные скриншоты рабочих переписок», — пишет Розенберг, по словам которого, упущенную в связи с обнародованной им информацией выгоду компания оценила в 100 миллионов рублей.

Кроме того, в заметке утверждается, что Павел Дуров живет на широкую ногу, покупает элитную недвижимость, ездит на Maybach, останавливается в роскошных отелях и арендует частные самолеты, что якобы не соответствует заявлениям создателя Telegram о необходимости вести скромную жизнь.

Что сказал Дуров

Павел Дуров ответил на обвинения Розенберга через Telergram нескольким изданиям. Изданию «Медуза» Дуров ответил, что Розенберга не увольнял, поскольку тот никогда с ними не работал.

Также, по словам создателя «ВКонтакте» и Telegram, ни он, ни его проекты в настоящее время никак не связаны с ООО «Телеграф».

Эту же информацию Дуров повторил «Ведомостям», заявив, что не является владельцем ООО «Телеграф» и что эта компания не имеет никакого отношения к мессенджеру Telegram.

Что касается личности самого Антона Розенберга, то вот как характеризует его Павел Дуров изданию «Медуза»:

«Знаете ли вы Антона Розенберга?» — «Знаю. От его семьи слышал, что человек страдает от психических заболеваний. Не хотел бы в этой связи как-то пространно комментировать эту историю».

А вот что пишут по этому поводу «Ведомости»:

«По словам Павла Дурова, заявления Розенберга не соответствуют действительности, а его пост на 90% шизофазичен (шизофазия — психическое расстройство речи)».

А как на личном фронте?

Жена Розенберга косвенно подтвердила, что Николай Дуров оказывал ей знаки внимания, но отказалась от развернутых комментариев.

«В статье речь идет обо мне, да. Я читала статью и согласна с ее содержанием», — сообщила она изданию РБК.

Соцсети подначивают Розенберга

Пользователи Facebook в основном поддерживают Антона в его попытках засудить Дуровых, но некоторые подписчики и «френды» Розенберга высказывают сомнения в успехе и ругают автора за излишнее смакование личных подробностей этой истории.

Вот фрагменты некоторых комментариев:

Ирина Помус: «Подписалась. Буду наблюдать за судебным процессом. Интересна судьба встречного иска. Буду очень удивлена, есть суд взыщет упущенную выгоду. Это и так очень редко удовлетворяемый иск, а еще и с таким (никаким) обоснованием. P.S. Удачи!»

Михаил Гончаров: «Легкое чувство омерзения, если честно, от вас Антон и от вашей истории. Извините, если что, но как есть».

Семен Белоусов: «Почему омерзения? По-моему, довольно часто распространенный конфликт, классический треугольник. Учитывая небольшие финансовые возможности Антона, публичность — его единственная возможность на благополучное разрешение конфликта (в данном случае ему бы остаться при своих, собственно, для этого встречный иск и был подан)».

Михаил Гончаров: «Омерзение от смакования деталей жизни Павла. Каждая строка текста пронизана довольно хитрой завистью, но и самовосхвалением. Главный вопрос по девушке вообще не раскрыт. Следуя тексту, Антон ухаживал за ней, но она не была его женой. Она могла вполне эти отношения прекратить, но не прекратила. Она могла и принимать ухаживания, а потом сделать вид, что ей неловко было. Да, некрасиво за ней приударять, но это жизненная ситуация. И это сложно юридически назвать изменой. А на предложение уйти по собственному желанию отвечать требованием выплаты премии из доли брата? Он совсем больной головой?»

Андриан Лебедев: «История выглядит логично и правдиво, кроме момента с приставаниями к жене. Куча скринов переписок с Дуровыми, а тут все на словах: «Ставил лайки в Instagram ей и ее маме». А где хоть один скрин этой главы? Выглядит, как намеренно оставленная без доказательств часть истории. Оставляет место для предположений, что истинная причина конфликта известна автору, но зачем-то скрыта».

Пользователь с ником Кусок Добра: «Без веских доказательств похоже на отвлечение внимания от истинной причины и очень серьезной, например, можно реально слить что-то куда-то. А так как это очень плохая причина для репутации человека на будущей работе, то можно вбросить эту тему с Николаем, пристающим к жене, как отвлекающий маневр».

Анастасия Горячкина: Если причиной всему и правда всего лишь личный конфликт, то очень желаю вам, чтобы удалось его урегулировать в личном порядке. Без втягивания сюда общественности».

Александр Иванов: «Без фото жены не разобраться».

Суд да дело

Во вторник, 19 сентября, в Санкт Петербурге состоятся судебные заседания по обоим делам, в которых фигурирует Антон Розенберг. Утром в Куйбышевском районном суде будет слушаться дело о его якобы незаконном увольнении, а в 14.30 в районном суде Петродворца начнется заседание по иску ООО «Телеграф».