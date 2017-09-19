Поезд протаранил иномарку под Уфой, погибла автоледи

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Уфа, 19 сентября. На Нагаевском переезде под Уфой произошла крупная авария. Как стало известно, товарный поезд протаранил находившуюся на железнодорожных путях легковушку.

По предварительной информации, 56-летняя женщина за рулем Renault Fluence не пропустила груженный углем состав, в результате сильного удара машину отбросило на несколько метров в кювет. Водитель получила смертельные травмы и скончалась.

В МЧС по РБ уточнили, что авария спровоцировала большую задержку движения транспорта через переезд, некоторое время он был закрыт.

Напомним, ранее агентство URA.RU сообщало, что пассажир из Челябинской области, которому оторвало ногу во время ДТП с поездом — при смерти в больнице ХМАО.