Звездный конфликт в ПСЖ: Неймар вступил в перепалку с Кавани

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Париж, 19 сентября. Новичок футбольного клуба ПСЖ Неймар во время матча поругался со своим звездным одноклубником — форвардом Эдинсоном Кавани.

Инцидент между звездами случился во время матча чемпионата Франции против «Лиона».

В тот момент, когда Кавани собирался пробить опасный штрафной, к нему подошел Дани Алвес с просьбой отдать мяч ему для исполнения стандарта. Однако затем Алвес отдал мяч бразильскому нападающему Неймару.

Во втором тайме парижане заработали право на 11-метровый, который собирался пробить Кавани, но Неймар захотел сам пробить пенальти, сообщает «Свободная пресса».

Тогда 30-летний уругвайский форвард грубо отказал младшему одноклубнику.

По данным французских СМИ, по окончании встречи в раздевалке ссора между двумя топ-игроками переросла в словесную перепалку.