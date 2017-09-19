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Звездный конфликт в ПСЖ: Неймар вступил в перепалку с Кавани
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    Звездный конфликт в ПСЖ: Неймар вступил в перепалку с Кавани

    11:54  19 Сентября 2017
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    Звездный конфликт в ПСЖ: Неймар вступил в перепалку с Кавани

    Париж, 19 сентября. Новичок футбольного клуба ПСЖ Неймар во время матча поругался со своим звездным одноклубником — форвардом Эдинсоном Кавани.

    Инцидент между звездами случился во время матча чемпионата Франции против «Лиона».

    В тот момент, когда Кавани собирался пробить опасный штрафной, к нему подошел Дани Алвес с просьбой отдать мяч ему для исполнения стандарта. Однако затем Алвес отдал мяч бразильскому нападающему Неймару.

    Во втором тайме парижане заработали право на 11-метровый, который собирался пробить Кавани, но Неймар захотел сам пробить пенальти, сообщает «Свободная пресса».

    Тогда 30-летний уругвайский форвард грубо отказал младшему одноклубнику.

    По данным французских СМИ, по окончании встречи в раздевалке ссора между двумя топ-игроками переросла в словесную перепалку.

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    Автор: Дана Балан
    #неймар #псж #кавани
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