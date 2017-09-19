Трехмерную модель древнейшего существа Земли создали в Швеции 

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Стокгольм, 19 сентября. Исследователь-палеоантолог из Швеции и современный художник из Дании объединили усилия, чтобы создать полноценную трехмерную модель древнего трилобита, который обитал в морях Земли около полумиллиарда лет назад. Как отметил профессор геологии Матс Эриксон из Лундского университета, впервые за долгое время удалось провести полноценное восстановление анатомии беспозвоночного.

Do you have any idea of #agnostuspisiformis ? It is an ancient #seacreature that lived 500 million years ago.| https://t.co/Vf7TDFGMGH pic.twitter.com/YRzdxNtAuV — Omics International (@OmicsJournal) September 18, 2017

Был восстановлен внешний вид Agnostus pisiformis — одного из наиболее хорошо изученных древних трилобитов, который был описан в окаменелом виде еще в начале XVIII века. Как сообщает «Ридус», внешний облик древнего животного был восстановлен с использованием глины, силикона и полупрозрачной силиконовой смолы. Были созданы сразу три варианта — со свернутым панцирем в защитной позиции, в режиме плавания и внешний вид животного под сканирующим микроскопом.