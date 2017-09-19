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Трехмерную модель древнейшего существа Земли создали в Швеции
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    Трехмерную модель древнейшего существа Земли создали в Швеции

    12:08  19 Сентября 2017
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    Трехмерную модель древнейшего существа Земли создали в Швеции

    Стокгольм, 19 сентября. Исследователь-палеоантолог из Швеции и современный художник из Дании объединили усилия, чтобы создать полноценную трехмерную модель древнего трилобита, который обитал в морях Земли около полумиллиарда лет назад. Как отметил профессор геологии Матс Эриксон из Лундского университета, впервые за долгое время удалось провести полноценное восстановление анатомии беспозвоночного.

    Был восстановлен внешний вид Agnostus pisiformis — одного из наиболее хорошо изученных древних трилобитов, который был описан в окаменелом виде еще в начале XVIII века. Как сообщает «Ридус», внешний облик древнего животного был восстановлен с использованием глины, силикона и полупрозрачной силиконовой смолы. Были созданы сразу три варианта — со свернутым панцирем в защитной позиции, в режиме плавания и внешний вид животного под сканирующим микроскопом.

    «Разумеется, каждый видит по-своему, но для меня он прекрасен по целому ряду причин, — рассказывает Эриксон. — Мне нравится его анатомия, но еще более красив он в моих глазах благодаря долгой и сложной истории исследований».

    Трехмерную модель древнейшего существа Земли создали в Швеции 

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    Автор: Валентин Меликов
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