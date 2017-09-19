Назван топ-10 самых быстрых кроссоверов стоимостью до 2 млн рублей‍

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Москва, 19 сентября. Автоксперты составили топ-10 самых быстрых кроссоверов российского рынка стоимостью до 2 миллионов рублей.

Лидером рейтинга стал Volkswagen Tiguan стоимостью 1 млн 909 тыс. рублей, до 100 км/час его можно разогнать за 7,7 секунды. Второе место досталось Jeep Renegade (1 млн 975 тыс. рублей), до сотни он разгоняется за 8,8 секунды.

Замыкает первую тройку Audi Q3 с ценником в 1 млн 980 тыс. рублей. Этот кроссовер набирает скорость в 100 км/ч за 8,9 секунды. На четвертой строчке расположилась Mazda CX-5, а на пятом месте - Skoda Yeti.

В рейтинг также вошли BMW X1 sDrive 18i, Suzuki Vitara S, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sportage, отмечает РИА Новости.

