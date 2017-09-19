Священник попал в изолятор за неповиновение полицейским в Сургуте

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Сургут, 19 сентября. Священнослужитель из Сургута иерей Дарий Иоанн был помещен в изолятор временного содержания на 15 суток за неповиновение полицейским.

Инспекторы ДПС задержали священнослужителя, когда он управлял автомобилем Nissan X-Trail в нетрезвом виде, сообщает Ura.ru. При задержании иерей оказал сопротивление стражам порядка. Чтобы успокоить дебошира, инспекторам пришлось связать нарушителя ремнями и надеть на него наручники.

Стало известно, что в полиции решили не возбуждать уголовное дело за драку, ограничившись административной статьей о неповиновении полицейским. Кроме того, священник подозревается в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Официального подтверждения этого на момент публикации нет.