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Весь мир
Алеппо протестует против преступлений коалиции США
Весь мир
Алеппо протестует против преступлений коалиции США
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    Алеппо протестует против преступлений коалиции США

    11:39  19 Сентября 2017
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    Алеппо протестует против преступлений коалиции США

    Ас-Сфира, 19 сентября. В провинции Алеппо состоялась акция протеста против военных преступлений, совершенных в Сирии американской коалицией.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что в населенном пункте Ас-Сфира провинции Алеппо местные жители организовали акцию протеста против преступлений, которые совершает международная коалиция во главе с США в САР. Население города заявляет, что американцы в обход Совбеза ООН атакуют мирных жителей провинций Алеппо, Ракка, Дейр эз-Зор и Хасака.

    Авиационные налеты ВВС США привели к множественным жертвам, среди которых дети, женщины и старики. Митингующие считают, что действия западной коалиции служат интересам террористических группировок, действующих в Сирийской арабской республике.

    Алеппо протестует против преступлений коалиции США

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #алеппо #ас-сфира
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