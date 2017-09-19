Алеппо протестует против преступлений коалиции США

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Ас-Сфира, 19 сентября. В провинции Алеппо состоялась акция протеста против военных преступлений, совершенных в Сирии американской коалицией.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что в населенном пункте Ас-Сфира провинции Алеппо местные жители организовали акцию протеста против преступлений, которые совершает международная коалиция во главе с США в САР. Население города заявляет, что американцы в обход Совбеза ООН атакуют мирных жителей провинций Алеппо, Ракка, Дейр эз-Зор и Хасака.

Авиационные налеты ВВС США привели к множественным жертвам, среди которых дети, женщины и старики. Митингующие считают, что действия западной коалиции служат интересам террористических группировок, действующих в Сирийской арабской республике.