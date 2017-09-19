Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Алеппо протестует против преступлений коалиции США
Общество
Человек, природа, труд: Ким Ки Дук рассказал о главных темах своих фильмов в Благовещенске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Человек, природа, труд: Ким Ки Дук рассказал о главных темах своих фильмов в Благовещенске

    11:37  19 Сентября 2017
    39

    Человек, природа, труд: Ким Ки Дук рассказал о главных темах своих фильмов в Благовещенске

    Благовещенск, 19 сентября. Специальным гостем юбилейного кинофестиваля «Амурская осень», который прошел в минувшую субботу в Благовещенске, стал корейский режиссер Ким Ки Дук, сообщает пресс-служба областного правительства.

    Ким Ки Дук широко известен своими фильмами «Остров», «Пустой дом», «Весна, лето, осень, зима… и снова весна», «Натянутая тетива».

    «Впервые я столкнулся с кино, когда мне было тридцать лет. Я жил тогда в Париже, был неизвестным художником, просто рисовал. А до этого вообще был обычным трудящимся на заводе, не имевшим с кино никаких отношений. И я начал снимать кино, когда мне было уже 36 лет», — рассказал всемирно известный режиссер «Ридусу».

    По словам кинематографиста, в его фильма раскрываются три основные темы — человек, природа и человеческий труд. Через них Ким Ки Дук пытается высказать свою главную мысль — общество должно быть не вертикальным, а горизонтальным.

    Режиссер также признался, что ему нравится советское кино. Из недавно просмотренных фильмов он выделяет «Левиафан» Андрея Звягинцева, который произвел «очень большое впечатление».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    #кино #ким ки дук
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 133

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        25832

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19339

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7949

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6935
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        140
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        2697
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        3633
        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        6:03   19 Сентября 2017
        382