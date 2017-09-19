Человек, природа, труд: Ким Ки Дук рассказал о главных темах своих фильмов в Благовещенске

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Благовещенск, 19 сентября. Специальным гостем юбилейного кинофестиваля «Амурская осень», который прошел в минувшую субботу в Благовещенске, стал корейский режиссер Ким Ки Дук, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ким Ки Дук широко известен своими фильмами «Остров», «Пустой дом», «Весна, лето, осень, зима… и снова весна», «Натянутая тетива».

«Впервые я столкнулся с кино, когда мне было тридцать лет. Я жил тогда в Париже, был неизвестным художником, просто рисовал. А до этого вообще был обычным трудящимся на заводе, не имевшим с кино никаких отношений. И я начал снимать кино, когда мне было уже 36 лет», — рассказал всемирно известный режиссер «Ридусу».

По словам кинематографиста, в его фильма раскрываются три основные темы — человек, природа и человеческий труд. Через них Ким Ки Дук пытается высказать свою главную мысль — общество должно быть не вертикальным, а горизонтальным.

Режиссер также признался, что ему нравится советское кино. Из недавно просмотренных фильмов он выделяет «Левиафан» Андрея Звягинцева, который произвел «очень большое впечатление».