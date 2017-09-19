Глобалисты против Трампа: эксперт рассказал, почему Клинтон хочет оспорить результаты выборов в США
Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон заявила, что не исключает возможности оспорить результаты выборов президента США. Свое мнение она высказала в эфире Национального общественного радио. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
«Нельзя исключать»
«Нет, я бы не исключила (возможность оспорить результаты выборов, — Прим. ФАН)», — ответила Хиллари Клинтон на соответствующий вопрос ведущего. В то же время она отметила, что не уверена в существовании правомерного конституционного пути, позволяющего поступить таким образом.
Ранее бывший кандидат в президенты США от Демократической партии выразила мнение, что взлом почты демократов, который повлиял на исход президентских выборов в Штатах, стал «личной вендеттой» со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина за расширение Североатлантического альянса на Восток при ее муже — Билле Клинтоне. «У меня нет сомнений, Путин хотел, чтобы я проиграла, а Трамп победил», — подчеркнула Клинтон.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никакой «личной вендетты» в отношениях Владимира Путина и Клинтон быть не может. Он также сообщил, что в планы российского лидера не входит ознакомление с мемуарами Клинтон.
Работа на команду
Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: Хиллари Клинтон давно работает не на себя, а на команду. Все затеи пересмотра истории вполне в духе глобалистской элиты, которая считает, что любая задача ей по плечу.
«Ни технических, ни юридических перспектив отменить итоги выборов у них нет, но есть выбранная стратегия компрометировать Дональда Трампа и его эпоху всеми возможными медийными и пропагандистскими инструментами и приемами. Демократы ставят перед собой задачу обрушения всех инициатив Трампа, чтобы уже на следующих выборах вернуть себе власть. Но дело в том, что апелляции к минувшим выборам уже не работают, это дело прошлое. На заявление Клинтон в США внимания никто не обратил, это мы его изучаем с точки зрения занимательной американистики. Куда большего эффекта добьются демократы, если Трамп начнет ошибаться на внешнем контуре. И на это тоже направлен выпад Клинтон», — добавил Игорь Рябов.