Глобалисты против Трампа: эксперт рассказал, почему Клинтон хочет оспорить результаты выборов в США

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Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон заявила, что не исключает возможности оспорить результаты выборов президента США. Свое мнение она высказала в эфире Национального общественного радио. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Нельзя исключать»

«Нет, я бы не исключила (возможность оспорить результаты выборов, — Прим. ФАН)», — ответила Хиллари Клинтон на соответствующий вопрос ведущего. В то же время она отметила, что не уверена в существовании правомерного конституционного пути, позволяющего поступить таким образом.

Ранее бывший кандидат в президенты США от Демократической партии выразила мнение, что взлом почты демократов, который повлиял на исход президентских выборов в Штатах, стал «личной вендеттой» со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина за расширение Североатлантического альянса на Восток при ее муже — Билле Клинтоне. «У меня нет сомнений, Путин хотел, чтобы я проиграла, а Трамп победил», — подчеркнула Клинтон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никакой «личной вендетты» в отношениях Владимира Путина и Клинтон быть не может. Он также сообщил, что в планы российского лидера не входит ознакомление с мемуарами Клинтон.

Работа на команду

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: Хиллари Клинтон давно работает не на себя, а на команду. Все затеи пересмотра истории вполне в духе глобалистской элиты, которая считает, что любая задача ей по плечу.