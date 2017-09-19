Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Лимонов ответил Макаревичу на слова об «уродливом» памятнике Калашникову
Весь мир
Глобалисты против Трампа: эксперт рассказал, почему Клинтон хочет оспорить результаты выборов в США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глобалисты против Трампа: эксперт рассказал, почему Клинтон хочет оспорить результаты выборов в США

    12:13  19 Сентября 2017
    96

    Глобалисты против Трампа: эксперт рассказал, зачем Клинтон хочет оспорить результаты выборов в США

    Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон заявила, что не исключает возможности оспорить результаты выборов президента США. Свое мнение она высказала в эфире Национального общественного радио. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Нельзя исключать»

    «Нет, я бы не исключила (возможность оспорить результаты выборов, — Прим. ФАН)», — ответила Хиллари Клинтон на соответствующий вопрос ведущего. В то же время она отметила, что не уверена в существовании правомерного конституционного пути, позволяющего поступить таким образом.

    Ранее бывший кандидат в президенты США от Демократической партии выразила мнение, что взлом почты демократов, который повлиял на исход президентских выборов в Штатах, стал «личной вендеттой» со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина за расширение Североатлантического альянса на Восток при ее муже — Билле Клинтоне. «У меня нет сомнений, Путин хотел, чтобы я проиграла, а Трамп победил», — подчеркнула Клинтон.

    Глобалисты против Трампа: эксперт рассказал, зачем Клинтон хочет оспорить результаты выборов в США

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никакой «личной вендетты» в отношениях Владимира Путина и Клинтон быть не может. Он также сообщил, что в планы российского лидера не входит ознакомление с мемуарами Клинтон.

    Работа на команду

    Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: Хиллари Клинтон давно работает не на себя, а на команду. Все затеи пересмотра истории вполне в духе глобалистской элиты, которая считает, что любая задача ей по плечу.

    «Ни технических, ни юридических перспектив отменить итоги выборов у них нет, но есть выбранная стратегия компрометировать Дональда Трампа и его эпоху всеми возможными медийными и пропагандистскими инструментами и приемами. Демократы ставят перед собой задачу обрушения всех инициатив Трампа, чтобы уже на следующих выборах вернуть себе власть. Но дело в том, что апелляции к минувшим выборам уже не работают, это дело прошлое. На заявление Клинтон в США внимания никто не обратил, это мы его изучаем с точки зрения занимательной американистики. Куда большего эффекта добьются демократы, если Трамп начнет ошибаться на внешнем контуре. И на это тоже направлен выпад Клинтон», — добавил Игорь Рябов.

    Глобалисты против Трампа: эксперт рассказал, зачем Клинтон хочет оспорить результаты выборов в США

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Илья Муромский
    #дональд трамп #сша #клинтон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 415

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        25931

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19400

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7960

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6978
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        415
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        3892
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        8088
        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        6:03   19 Сентября 2017
        390