Три человека погибли при столкновении  «Жигулей» и КамАЗа в Крыму

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Симферополь, 19 сентября. Жизни трех человек унесло страшное ДТП с участием легковушки и КамАЗа в Крыму. Трагедия произошла на пятом километре трассы Белогорск – Приветное.

Сотрудники полиции установили, что водитель, управлявший «Жигулями» седьмой модели, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с КамАЗом.

В результате из четырех человек, находившихся в салоне ВАЗ-2107, выжить удалось только молодому человеку 1995 года рождения. Сотрудникам МЧС пришлось вырезать его из искореженной машины гидравлическими ножницами. После этого он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

На месте трагедии погибли водитель и два пассажира ВАЗ. Водитель КамАЗа не пострадал, уточняет «Свободная пресса».

