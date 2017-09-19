Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Алеппо протестует против преступлений коалиции США
Новороссия
Мемориальную доску в память о докторе Лизе открыли в Донецке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мемориальную доску в память о докторе Лизе открыли в Донецке

    11:43  19 Сентября 2017
    30

    Мемориальную доску в память о докторе Лизе открыли в Донецке

    Донецк, 19 сентября. В холле детской республиканской клинической больницы Донецка была торжественно открыта мемориальная доска в память о Елизавете Глинке, больше известной как доктор Лиза, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    Почтить память доктора Лизы к зданию больницы пришли все от мала до велика — взрослые, дети, семьи тех, кому помогла Глинка. Фонд доктора Лизы помогал всем, кто нуждался в помощи в любом районе, будь то Сирия или Донбасс. На счету Глинки более тысячи спасенных жизней.

    «Три с половиной года «Справедливая помощь» доктора Лизы ведет работу на Донбассе. Три с половиной года из этого здания эвакуируются дети: тяжелобольные, раненые дети, нуждающиеся в медпомощи, которую оказывают на территории Российской Федерации. Девять месяцев мы ведем свою работу без Елизаветы Глинки. Она, не задумываясь, приходила на помощь всем, не думая ни об усталости, ни об опасности. Она погибла, спасая детские жизни. Для нас, для ее команды, огромная честь и ответственность продолжать ее работу», — резюмировала руководитель программы помощи детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф Наталья Авилова.

    Мемориальную доску в память о докторе Лизе открыли в Донецке

    На Донбассе доктора Лизу не только помнят и уважают, но и любят – многие присутствующие с благодарностью и болью в глазах вспоминали о ней.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Анастасия Вальдамирова
    #днр #донецк #доктор лиза #елизавета глинка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 140

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        25832

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19342

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7950

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6935
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        140
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        2697
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        3633
        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        6:03   19 Сентября 2017
        382