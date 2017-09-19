Мемориальную доску в память о докторе Лизе открыли в Донецке

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Донецк, 19 сентября. В холле детской республиканской клинической больницы Донецка была торжественно открыта мемориальная доска в память о Елизавете Глинке, больше известной как доктор Лиза, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Почтить память доктора Лизы к зданию больницы пришли все от мала до велика — взрослые, дети, семьи тех, кому помогла Глинка. Фонд доктора Лизы помогал всем, кто нуждался в помощи в любом районе, будь то Сирия или Донбасс. На счету Глинки более тысячи спасенных жизней.

«Три с половиной года «Справедливая помощь» доктора Лизы ведет работу на Донбассе. Три с половиной года из этого здания эвакуируются дети: тяжелобольные, раненые дети, нуждающиеся в медпомощи, которую оказывают на территории Российской Федерации. Девять месяцев мы ведем свою работу без Елизаветы Глинки. Она, не задумываясь, приходила на помощь всем, не думая ни об усталости, ни об опасности. Она погибла, спасая детские жизни. Для нас, для ее команды, огромная честь и ответственность продолжать ее работу», — резюмировала руководитель программы помощи детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф Наталья Авилова.

На Донбассе доктора Лизу не только помнят и уважают, но и любят – многие присутствующие с благодарностью и болью в глазах вспоминали о ней.