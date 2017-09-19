Путин рассказал о главной миссии международных Дельфийских игр стран СНГ

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Москва, 19 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил общественное признание международных Дельфийских игр стран СНГ. Глава государства также поздравил участников мероприятия с 15-летием соревнований.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, этот значимый проект выполняет важную миссию — «он содействует сохранению нашего общего культурного наследия, упрочнению добрососедских, дружественных отношений и взаимопонимания между людьми», объединяя на одной площадке юные таланты из стран СНГ.

Как отметил Путин, творческие состязания игр нацелены на приобщение девушек и юношей к современному и классическому искусству.

Напомним, ранее Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником