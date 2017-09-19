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Путин рассказал о главной миссии международных Дельфийских игр стран СНГ
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    Путин рассказал о главной миссии международных Дельфийских игр стран СНГ

    12:05  19 Сентября 2017
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    Путин рассказал о главной миссии международных Дельфийских игр стран СНГ

    Москва, 19 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил общественное признание международных Дельфийских игр стран СНГ. Глава государства также поздравил участников мероприятия с 15-летием соревнований.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, этот значимый проект выполняет важную миссию — «он содействует сохранению нашего общего культурного наследия, упрочнению добрососедских, дружественных отношений и взаимопонимания между людьми», объединяя на одной площадке юные таланты из стран СНГ.

    Как отметил Путин, творческие состязания игр нацелены на приобщение девушек и юношей к современному и классическому искусству.

    Напомним, ранее Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #дельфийские игры
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