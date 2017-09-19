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Linkin Park устроит прощальный концерт в память о погибшем солисте Беннингтоне
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    Linkin Park устроит прощальный концерт в память о погибшем солисте Беннингтоне

    12:08  19 Сентября 2017
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    Linkin Park устроит прощальный концерт в память о погибшем солисте Беннингтоне

    Лос-Анджелес, 19 сентября. Группа Linkin Park сообщила о прощальном концерте в память погибшего солиста Честера Беннингтона, сообщили в пресс-службе коллектива.

    Концерт состоится 27 октября в Лос-Анджелесе. В торжественном мероприятии, которое пройдет на сцене «Голливуд-боул», примут участие и другие звезды, передает RT.

    «Группа выступит при участии нескольких других артистов, чтобы сделать незабываемой ночь музыки в память о человеке, который затронул жизни многих людей со всего мира», — уточнили представители Linkin Park.

    Linkin Park устроит прощальный концерт в память о погибшем солисте Беннингтоне

    Закрытые похороны солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона прошли в конце июля в городе Палос-Вердес-Эстейтс, штата Калифорния.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #концерт #linkin park #беннингтон
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