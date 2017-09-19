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Уникальный Rolls-Royce Hyperion выставили на продажу за 2 млн евро
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    Уникальный Rolls-Royce Hyperion выставили на продажу за 2 млн евро

    11:20  19 Сентября 2017
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    Уникальный Rolls-Royce Hyperion выставили на продажу за 2 млн евро

    Дубай, 19 сентября. В одном из дилерских центров Дубая на продажу выставили уникальную модель Rolls-Royce Hyperion. Эта модель была создана по заказу британского коллекционера Роланда Холла в 2008 году.

    За оформление машины ответственно ателье Pininfarina. В ходе работы дизайнеры заменили металлические панели кузова на углепластиковые. Два места в салоне авто сместили ближе к задней оси. Между капотом и лобовым стеклом появились панели из древесины, которых есть отделы для хранения вещей.

    На задней панели также можно увидеть уникальные часы Girard-Perregaux Vintage 1945 Tourbillon Hyperion Edition, которые были разработаны специально для модели Rolls-Royce.

    Стоимость модели не сообщается. Однако через год после завершения постройки модели миллионер продал ее через аукцион за 4,5 млн евро.

    На сегодняшний день цена Rolls-Royce Hyperion составляет всего 2 млн евро (14 млн рублей).

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    Автор: Дима Оленин
    #rolls-royce
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