Ощетинились «Патриотами»: эксперт рассказал, сможет ли Токио отбиться от ядерных ударов КНДР

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Военное ведомство Японии решило развернуть комплексы противоракетной обороны Patriot PAC-3 рядом с городом Хакодате, что на юго-западном побережье Хоккайдо. Это было сделано из-за постоянных ракетных пусков КНДР, сообщила глава министерства обороны страны Ицунори Онодэра. Но разрекламированные системы противоракетной обороны США вряд ли спасут японцев от «ядерного ада», заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Поскольку есть вероятность дальнейших пусков ракет, которые будут пролетать в этом районе, мы намерены принять все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей», — заявил представитель Минобороны Японии.

Отметим, город Хакодате является самым близким населенным пунктом к траектории полета ракет Северной Кореи, испытанных 29 августа и 15 сентября. В настоящее время Силы самообороны Японии начали переброску установок с военной базы в городе Якумо в 80 км от Хакодате. Развертывание должно завершиться к концу дня.

«Северная Корея запускает свои ракеты на высоту в 500-700 км, но она бесполезна для поражения американских систем ПРО, потому что высота применения Patriot ограничивается 100 км и 150 км, если мы говорим о PAC-3. Если же Пхеньян будет стрелять непосредственно по территории Японии, хотя я сомневаюсь, что до такого дойдет, то в принципе ПРО США должны отработать ракеты на высоте выхода МБР с баллистической траектории», — поясняет ситуацию военный эксперт.

Алексей Леонков также подчеркивает, что принцип работы американских комплексов противоракетной обороны заключается в кинетическом поражении цели. Другими словами, чтобы сбить МБР (межконтинентальную баллистическую ракету — прим. ред.) Северной Кореи, снаряду ЗРК Patriot необходимо будет непосредственно попасть по корпусу боеголовки.

«Patriot может попасть, но сразу возникает вопрос — а будут ли в это время взведены боеголовки? Если они будут в боевом положении, то ее уничтожение на высоте в 30-40 км приведет к атмосферному ядерному взрыву с выделением сильного электромагнитного импульса, которой в свою очередь обесточит все побережье Японии и те самые Patriot, которые обеспечивают оборону. И тут уже следующая волна северокорейских ядерных ракет будет беспрепятственно поражать территорию Японии. Так что разрекламированные системы противоракетной обороны США вряд ли спасут японцев от ядерного ада», — заключил аналитик.

По его мнению, Токио должен связаться с Вашингтоном и уговорить американских политиков снизить градус напряженности в регионе, потому что вступая в конфронтацию с КНДР, США подставляют под удар Японию, на островах которой располагается множество американских военных баз.

Напомним, в настоящее время Япония обладает двухуровневой системой ПРО. Оснащенные системами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на средней части ее траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием Patriot PAC-3, которые должны перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.